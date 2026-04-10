Больничные значительно сократят: Польша готовит неожиданные изменения

В Польше планируют изменить правила выдачи больничных для работников, имеющих несколько мест работы. Уже с 2027 года врачи смогут оформлять больничный не для всех работодателей одновременно, как это происходит сейчас, а только для конкретного места работы.

Эксперты предупреждают: нововведение может усложнить систему и вызвать путаницу. Об этом говорится на сайте правительства Польши.

Что известно о нововведениях в Польше?

Прежде всего изменения касаются людей, которые работают сразу в нескольких компаниях. Если по состоянию здоровья работник не может выполнять обязанности на одной работе, но способен работать на другой, больничный будет выдаваться только для того места, где работа невозможна. При этом ключевым критерием станет именно тип работы, а не условия или место ее выполнения.

Как пишет In Poland, каждый случай будет рассматриваться индивидуально с учетом конкретных обстоятельств. В то же время в Министерстве семьи, труда и социальной политики объясняют: новые правила будут применяться только при определенных условиях – в частности, когда работник выполняет различные виды работы у разных работодателей и заболевания или травма не позволяет выполнять только одну из них.

В ведомстве подчеркивают, что новое положение будет трактоваться довольно узко. Оно будет касаться только тех случаев, когда работник:

официально застрахован у каждого работодателя,

выполняет разные функции,

объективно не может работать только на одном месте, сохраняя работоспособность на другом.



В Польше больничные будут выдавать не всем / Фото Unsplash

Несмотря на это, эксперты предостерегают, что новая система может создать дополнительные трудности – как для врачей, которым придется оценивать способность работать на разных работах, так и для самих работников и работодателей.

Какой важный документ должны обновить украинцы в Польше?

Украинцам в Польше со статусом PESEL UKR необходимо обновить личные данные в государственном реестре до августа 2026 года, иначе они могут потерять доступ к государственным услугам и выплатам. Документы следует обновить в случае смены паспорта, изменения личных данных, получения новых документов, или если данные в реестре неполные или устаревшие.