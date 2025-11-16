Кипяток течет из труб: как в Саудовской Аравии охлаждают воду в кранах

Саудовская Аравия – страна, где жара может достигать более 50 градусов, а вода из крана - буквально "кипит". В летний период температура воды в трубах настолько высока, что ею невозможно умыться или принять душ.

Об этом рассказала пользовательница Threads с ником jane_fromukraine, передает 24 Канал.

Как работают системы охлаждения в Саудовской Аравии?

Поэтому в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива в домах устанавливают системы охлаждения воды – специальные баки или чиллеры, которые снижают температуру до комфортных 25 – 30 градусов. Интересно, что в летнюю жару бойлеры там фактически выполняют противоположную функцию – в них не нагревают, а наоборот охлаждают воду до комнатной температуры.

Летом вода из крана течет настолько горячая, что обжигает руки. Поэтому в домах устанавливают специальные охлаждающие системы. И мы платим за охлаждение воды. В Саудовской Аравии мы жили в доме без такой системы, то мы на лето выключали бойлеры, и в них "охлаждали" воду до комнатной температуры,

– пишет женщина.

Почему так происходит?

В самые жаркие месяцы температура воды во внешних трубах может превышать 60 градусов. Металлические и пластиковые трубы нагреваются просто от солнца, ведь большинство коммуникаций проходят над землей или вблизи крыш. Из-за этого многие местные жители даже выключают подогрев воды на несколько месяцев, а в отелях и жилых комплексах устанавливают системы, похожие на кондиционеры, но не для воздуха, а для водоснабжения.



Как в Саудовской Аравии охлаждают воду в кранах / Фото Unsplash

Сколько стоит охлаждение?

По данным Arab News, ежемесячная стоимость эксплуатации системы охлаждения воды в среднем составляет 30 – 50 долларов, в зависимости от объема потребления. В новых жилых районах такие системы уже интегрированы в стандартные коммуникации.

Интересно! Похожая ситуация – не только в Саудовской Аравии. Летом воду активно охлаждают также в Кувейте, ОАЭ и Катаре. В Дубае, например, компании даже предлагают "пакетные услуги" по кондиционированию воды для частных домов.

