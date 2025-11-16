Кип'яток тече з труб: як у Саудівській Аравії охолоджують воду в кранах

Саудівська Аравія – країна, де спека може сягати понад 50 градусів, а вода з крана — буквально "кипить". У літній період температура води в трубах настільки висока, що нею неможливо вмитися чи прийняти душ.

Про це розповіла користувачка Threads з ніком jane_fromukraine, передає 24 Канал.

Як працюють системи охолодження у Саудівській Аравії?

Через це в Саудівській Аравії та інших країнах Перської затоки у будинках встановлюють системи охолодження води – спеціальні баки або чиллери, які знижують температуру до комфортних 25 – 30 градусів. Цікаво, що у літню спеку бойлери там фактично виконують протилежну функцію – у них не нагрівають, а навпаки охолоджують воду до кімнатної температури.

Влітку вода з крана тече настільки гаряча, шо обпікає руки. Тому в домах встановлюють спеціальні охолоджуючі системи. І ми платимо за охолодження води. В Саудівській Аравії ми жили в домі без такої системи, то ми на літо вимикали бойлери, і в них "охолоджували" воду до кімнатної температури,

– пише жінка.

Чому так відбувається?

У найспекотніші місяці температура води в зовнішніх трубах може перевищувати 60 градусів. Металеві та пластикові труби нагріваються просто від сонця, адже більшість комунікацій проходять над землею або поблизу дахів. Через це багато місцевих мешканців навіть вимикають підігрів води на кілька місяців, а в готелях і житлових комплексах встановлюють системи, схожі на кондиціонери, але не для повітря, а для водопостачання.



Як у Саудівській Аравії охолоджують воду в кранах / Фото Unsplash

Скільки коштує охолодження?

За даними Arab News, щомісячна вартість експлуатації системи охолодження води в середньому становить 30 – 50 доларів, залежно від обсягу споживання. У нових житлових районах такі системи вже інтегровані у стандартні комунікації.

Цікаво! Схожа ситуація – не лише в Саудівській Аравії. Улітку воду активно охолоджують також у Кувейті, ОАЕ та Катарі. У Дубаї, наприклад, компанії навіть пропонують "пакетні послуги" з кондиціонування води для приватних будинків.

