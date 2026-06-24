Остров, словно из фильма о Джеймсе Бонде, выставлен на продажу в Великобритании: цена поражает

В Великобритании выставлен на продажу частный остров Торн, расположенный у побережья графства Пембрукшир в Уэльсе. Будущий владелец получит не только уединённое место для проживания, но и полностью автономный комплекс с собственной инфраструктурой.

Как пишет Bloomberg, за эту уникальную недвижимость просят 3 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 4 миллионам долларов США.

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Что известно об острове?

Площадь острова составляет около одного гектара. Добраться до острова можно на лодке или вертолете — на территории обустроены пять частных причалов и вертолетная площадка. Главной достопримечательностью острова является исторический форт площадью более 750 квадратных метров. Здание внесено в список памятников архитектуры II степени и сочетает в себе исторический облик с современными удобствами.

Внутри расположены:

пять спален,

просторная гостиная,

столовая и другие помещения, способные комфортно разместить до 20 гостей.



В Великобритании продают частный остров / Фото Piers Cunliffe

Также в комплексе есть мастерские, складские помещения, котельная, несколько ванных комнат и офис со стеклянным фасадом. На крыше форта обустроен бар с панорамным видом на море. У острова есть ещё одно важное преимущество — он официально зарегистрирован как отель.

Это означает, что новый владелец сможет использовать его не только в качестве частной резиденции, но и для ведения туристического бизнеса или проведения мероприятий. Любителей природы могут заинтересовать живописные пляжи, морские пещеры, места для рыбалки и занятий водными видами спорта.



Как выглядит замок изнутри / Фото Piers Cunliffe

Кроме того, остров полностью обеспечивает себя ресурсами благодаря экологичным технологиям. По словам риэлторов, такие объекты появляются на рынке крайне редко, что делает остров Торн одним из самых необычных предложений британской недвижимости в этом году.

Ранее во Франции продавали легендарный замок, принадлежавший Джону Палмеру, который переплавил 26 миллионов фунтов стерлингов и остался на свободе. Ему удалось убедить присяжных, что он не знал о происхождении золота. Как установило следствие, это были деньги Brink’s-Mat, а ограбление 1983 года считается одним из крупнейших в истории Великобритании.