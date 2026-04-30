Ведьмовские традиции и костры: как современная Европа празднует Вальпургиеву ночь

В ночь с 30 апреля на 1 мая в странах Европы отмечают Вальпургиеву ночь – один из самых мистических праздников, который сочетает языческие обряды, народные верования и современные фестивали. Этот праздник символизирует приход весны, обновление природы и одновременно связан с легендами о ведьмах и нечистой силе.

Смотрите также Приближается Вальпургиева ночь 2026: что о ней известно и когда ее отмечают в Украине

Что такое Вальпургиева ночь?

Это традиционный европейский праздник, который отмечают в ночь с 30 апреля на 1 мая. Он сочетает древние языческие обряды с более поздней христианской традицией и символизирует приход весны. Праздник получил название в честь святой Вальпурги – христианской монахини VIII века.

В то же время его корни значительно древнее: еще до христианства люди верили, что именно в эту ночь меняется сезон, пробуждается природа, а также активизируются "темные силы". Именно поэтому и возникли различные обряды защиты.

Как этот день отмечают за границей?

Как пишет Euronews, в большинстве стран традиции имеют общую основу: люди разжигают большие костры, чтобы "очистить" пространство и отогнать злых духов. Огонь считается защитным символом, а громкие песни, танцы и даже фейерверки – способом отпугнуть нечисть.

Германия

В Германии этот праздник известен как Hexennacht – "ночь ведьм". Там традиционно жгут костры, запускают фейерверки, а молодежь устраивает шуточные розыгрыши: могут переставлять вещи, украшать дома или шутить над соседями.



Празднование Вальпургиевой ночи в Германии / Фото WordPress

Чехия

В Чехии празднование называется Pálení čarodějnic – "сожжение ведьм". Люди собираются у огромных костров и сжигают чучела, символически прощаясь с зимой и всем негативным. После этого празднование часто продолжается гуляниями и романтическими традициями.



В Чехии Вальпургиеву ночь называют "сожжением ведьм" / Фото Radio Prague International

Швеция

В Швеции Вальпургиева ночь (Valborg) имеет более спокойный и даже праздничный характер. Здесь зажигают костры, собираются на открытом воздухе и поют весенние песни, особенно в студенческих городах.



Огромный костер в Стокгольме / Фото WordPress

Финляндия

В Финляндии эта ночь превращается в масштабный фестиваль Vappu. Люди устраивают пикники, носят студенческие кепки, пьют традиционный напиток sima и празднуют под открытым небом. Это один из крупнейших массовых праздников в стране.

Эстония

в Эстонии местные также празднуют с кострами, танцами и костюмами. Празднование меньше, чем в Германии или Швеции, но до сих пор популярно.

Несмотря на многообразие традиций, смысл Вальпургиевой ночи остается общим: это переход от зимы к весне, очищение от всего старого и начало нового цикла. Сегодня Вальпургиева ночь в Европе – это сочетание мистики, традиций и современных празднований. От костров и "ведьмовских" легенд до веселых фестивалей и пикников – каждая страна сохранила собственный колорит, но главная идея осталась неизменной: встретить весну громко, ярко и с ощущением обновления.