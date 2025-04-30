Вальпургиева ночь – это празднование перехода зимы в весну. Считается, что в этот период злые силы особенно активны, поэтому Вальпургиева ночь в чем-то напоминает Хэллоуин. Об этом пишет 24 Канал.
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Что такое Вальпургиева ночь?
Как празднуют Вальпургиеву ночь в Европе
- Чехия и Словакия
Во многих селах на центральных площадях делают костер и сжигают чучело ведьмы, иногда развешивают "ведьмовские" фигурки. Праздник сочетается с языческим очищением – дым должен изгонять зло.
Также на главной улице ставят майское дерево, которое является символом жизни, роста и достатка. А еще это талисман, который должен защищать село.
Сожжение чучела ведьмы в Праге / praha14.cz
- Швеция
Люди зажигают большие костры и поют весенние песни. Университетские города, например Уппсала и Лунд, празднуют особенно громко – с пикниками и парадами.
- Финляндия
Там это один из главных праздников года, и особенно он популярен среди студентов. Люди выходят на улицы в белых шляпах выпускников, и празднуют с шампанским и пончиками до глубокой ночи.
- Германия
Считается, что этой ночью ведьмы слетаются на гору Броккен.
Люди переодеваются в ведьм, зажигают большие костры, устраивают карнавалы, танцы и ярмарки, театрализованные шоу и шествие "ведьм".
Празднование Вальпургиевой ночи в Германии / ts.fi
- Эстония
Местные также празднуют с кострами, танцами и костюмами. Празднование меньше, чем в Германии или Швеции, но до сих пор популярно.