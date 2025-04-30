Вальпургієва ніч – це святкування переходу зими у весну. Вважається, що в цей період злі сили особливо активні, тож Вальпургієва ніч в чомусь нагадує Геловін. Про це пише 24 Канал.

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Що таке Вальпургієва ніч?

У Вальпургієву ніч, з 30 квітня на 1 травня, слабне межа між світами мертвих і живих, тож злі духи приходять до людей, а відьми злітаються на шабаш. Щоб їх відлякати, люди запалюють вогнища, дзвонять у дзвони, співають пісні та шумлять. На світанку настає свято Першотравня.

Як святкують Вальпургієву ніч в Європі

Чехія та Словаччина

В багатьох селах на центральних площах роблять ватру та спалюють опудало відьми, іноді розвішують "відьомські" фігурки. Свято поєднується з язичницьким очищенням – дим має виганяти зло.

Також на головній вулиці ставлять травневе дерево, яке є символом життя, зростання та достатку. А ще це талісман, який має захищати село.



Спалення опудала відьми у Празі / praha14.cz

Швеція

Люди Запалюють великі багаття та співають весняні пісні. Університетські міста, як-от Уппсала та Лунд, святкують особливо гучно – з пікніками та парадами.

Фінляндія

Там це одне з головних свят року, і особливо воно популярне серед студентів. Люди виходять на вулиці у білих капелюхах випускників, й святкують із шампанським та пончиками до глибокої ночі.

Німеччина

Вважається, що цієї ночі відьми злітаються на гору Броккен.

Люди перевдягаються у відьом, запалюють великі багаття, влаштовують карнавали, танці та ярмарки, театралізовані шоу та ходу "відьом".



Святкування Вальпургієвої ночі в Німеччині / ts.fi

Естонія

Місцеві також святкують з вогнищами, танцями та костюмами. Святкування менше, ніж у Німеччині чи Швеції, але досі популярне.