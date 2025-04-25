Gremi Борщ Fest – це справжнє свято української культури та благодійності, розповідає Закордон24. Цьогоріч партнером фестивалю вперше став міжнародний сервіс із переказу коштів TransferGo.

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Чому варто відвідати Gremi Борщ Fest

Gremi Борщ Fest – це чудовий привід для тих, хто сумує за батьківщиною, зібратися у колі однодумців, а заодно і скуштувати улюблені страви національної кухні. Головний символ фестивалю – борщ. Окрім того, на відвідувачів чекають й інші традиційні елементи українського частування: вареники, налисники, сало, домашня випічка, квас та ще багато смаколиків.

Також тут лунатиме жива музика, зокрема виступи музикантів та улюблених українських зірок. Крім цього, на території буде окрема зона для майстер-класів та дітей.

Важливо, що фестиваль повністю благодійний, а вхід вільний. Усі кошти, зібрані під час заходу, організатори – компанія Gremi Personal та благодійна організація Gremi Foundation – спрямують на підтримку Збройних Сил України.

Усі зібрані кошти ми передаємо безпосередньо військовим ЗСУ: закуповуємо тактичну медицину, дрони, засоби зв'язку, усе необхідне для тих, хто боронить нас щодня,

– наголошують організатори фестивалю.

Торішній фестиваль об’єднав аж понад 68 500 людей. Тоді на потреби військових вдалося зібрати рекордні 1 347 167 злотих.

Тож кожен гість Gremi Борщ Fest зможе підтримати ЗСУ та зробити свій внесок у наближення перемоги.

Як минули попередні фестивалі Gremi Борщ Fest: фото Gremi Foundation

TransferGo став партнером Gremi Борщ Fest

Цьогоріч партером фестивалю вперше став міжнародний онлайн-сервіс з переказу коштів TransferGo, тому можливості організаторів значно розширилися. Це означає більше міст, більше щасливих українців та ще більше грошей для військових.

Компанія TransferGo активно підтримує Україну з 24 лютого 2022 року, зокрема скасувавши комісію для переказів в гривню на українські рахунки та картки.

Представники TransferGo наголосили, що їм вкрай важливо долучитися до цьогорічного Gremi Борщ Fest, адже це не просто захід та можливість познайомити іноземців з українською культурою, а й чудова нагода допомогти країні.

Ми завжди підтримуємо українців та стоїмо поряд із ними. Нам дуже важливо долучатися до заходів, які допомагають країні та підкреслюють важливість багатої української культури,

– розповіли TransferGo.

У компанії також заінтригували, що підготували для гостей фестивалю цікаві активності.

Шукайте стенди TransferGo на Gremi Борщ Fest. Ми підготували для вас інтерактиви, у яких можна взяти участь за донат: розваги для дітей, лотерея, фотобудка 360,

– анонсували TransferGo.





На Gremi Борщ Fest цікаво як дітям, так і дорослим / Фото Gremi Foundation

Де відбудеться Gremi Борщ Fest 2025

Фестиваль пройде у 16 містах. Перший захід відбудеться у Лодзі – там для гостей виступить відома українська артистка Наталка Карпа.

Коли: 27 квітня, з 12:00 до 18:00

Де: Stary Rynek



Розклад Gremi Борщ Fest в інших містах:

Бидгощ – 11 травня 2025

Вроцлав – 1 червня 2025

Катовіце – 8 червня 2025

Гдиня – 15 червня 2025

Варшава – 29 червня 2025

Зелена Гура – 13 липня 2025

Краків – 17 серпня 2025

Ольштин – 27 липня 2025

Познань – 10 серпня 2025

Щецин – 24 серпня 2025

Гданськ – 14 вересня 2025

Білосток – 7 вересня 2025

Слупськ – 21 вересня 2025

Люблін – 5 жовтня 2025

Жешув – 19 жовтня 2025

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.