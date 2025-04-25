Gremi Борщ Fest – это настоящий праздник украинской культуры и благотворительности, рассказывает Закордон24. В этом году партнером фестиваля впервые стал международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Почему стоит посетить Gremi Борщ Fest

Gremi Борщ Fest – это прекрасный повод для тех, кто скучает по родине, собраться в кругу единомышленников, а заодно и попробовать любимые блюда национальной кухни. Главный символ фестиваля – борщ. Кроме того, посетителей ждут и другие традиционные элементы украинского угощения: вареники, налистники, сало, домашняя выпечка, квас и еще много вкусностей.

Также здесь будет звучать живая музыка, в частности выступления музыкантов и любимых украинских звезд. Кроме этого, на территории будет отдельная зона для мастер-классов и детей.

Важно, что фестиваль полностью благотворительный, а вход свободный. Все средства, собранные во время мероприятия, организаторы – компания Gremi Personal и благотворительная организация Gremi Foundation – направят на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Все собранные средства мы передаем непосредственно военным ВСУ: закупаем тактическую медицину, дроны, средства связи, все необходимое для тех, кто защищает нас ежедневно,

– отмечают организаторы фестиваля.

Прошлогодний фестиваль объединил более 68 500 человек. Тогда на нужды военных удалось собрать рекордные 1 347 167 злотых.

Поэтому каждый гость Gremi Борщ Fest сможет поддержать ВСУ и сделать свой вклад в приближение победы.

Как прошли предыдущие фестивали Gremi Борщ Fest: фото Gremi Foundation

TransferGo стал партнером Gremi Борщ Fest

В этом году партером фестиваля впервые стал международный онлайн-сервис по переводу средств TransferGo, поэтому возможности организаторов значительно расширились. Это означает больше городов, больше счастливых украинцев и еще больше денег для военных.

Компания TransferGo активно поддерживает Украину с 24 февраля 2022, в частности отменив комиссию для переводов в гривну на украинские счета и карты.

Представители TransferGo отметили, что им крайне важно присоединиться к нынешнему Gremi Борщ Fest, ведь это не просто мероприятие и возможность познакомить иностранцев с украинской культурой, но и прекрасная возможность помочь стране.

Мы всегда поддерживаем украинцев и стоим рядом с ними. Нам очень важно участвовать в мероприятиях, которые помогают стране и подчеркивают важность богатой украинской культуры,

– рассказали TransferGo.

В компании также заинтриговали, что подготовили для гостей фестиваля интересные активности.

Ищите стенды TransferGo на Gremi Борщ Fest. Мы подготовили для вас интерактивы, в которых можно принять участие за донат: развлечения для детей, лотерея, фотобудка 360,

– анонсировали TransferGo.





На Gremi Борщ Fest интересно как детям, так и взрослым / Фото Gremi Foundation

Где состоится Gremi Борщ Fest 2025

Фестиваль пройдет в 16 городах. Первое мероприятие состоится в Лодзи – там для гостей выступит известная украинская артистка Наталка Карпа.

Когда: 27 апреля, с 12:00 до 18:00

Где: Stary Rynek



Расписание Gremi Борщ Fest в других городах:

Быдгощ – 11 мая 2025 года

Вроцлав – 1 июня 2025 года

Катовице – 8 июня 2025 года

Гдыня – 15 июня 2025 года

Варшава – 29 июня 2025 года

Зелена Гура – 13 июля 2025 года

Краков – 17 августа 2025 года

Ольштын – 27 июля 2025 года

Познань – 10 августа 2025 года

Щецин – 24 августа 2025 года

Гданьск – 14 сентября 2025 года

Белосток – 7 сентября 2025 года

Слупск – 21 сентября 2025 года

Люблин – 5 октября 2025 года

Жешув – 19 октября 2025 года

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.