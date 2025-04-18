Пасха (Wielkanoc) является одним из важнейших религиозных праздников для поляков. Как и в Украине, польские пасхальные обычаи соединили в себе христианские обряды с языческими элементами, однако имеют и собственные уникальные отличия. Об этом пишет Заграница совместно с международным сервисом перевода средств TransferGo.

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Пасхальные традиции Польши: период перед Пасхой

Празднование Пасхи начинается с Пальмового воскресенья (Niedziela Palmowa) – последнего воскресенья перед Пасхой. Этот день символизирует вход Иисуса в Иерусалим, как у нас Вербное воскресенье.

В этот день верующие несут в церковь "пальмы" – декоративные ветви, которые по желанию украшают сухими цветами, барвинком или цветными лентами.

В некоторых регионах страны проходят конкурсы на самую красивую украшенную "пальму".

Пасхальная "пальма" поляков / Shutterstock

После этого начинается Страстная неделя (Wielki Tydzień), когда верующие готовятся к празднику Воскресения Христова. Также это период строгого поста.

Важнейшими днями, кроме самой Пасхи, являются: Чистый четверг, Великая пятница и Великая суббота. В эти дни в церквях проходят особые богослужения.

В пятницу в костелах ставят "гробы Господни" – композиции, посвященные смерти и воскресению Иисуса Христа.

Пасхальную корзину святят на следующий день, в субботу. Обычно польские семьи кладут в нее:

яйца (писанки или крашанки);

белую колбасу;

хрен;

бабку (паску) или хлеб;

соль;

сыр.

Как в Польше проходит Пасхальное воскресенье

Праздник начинается с утренней мессы – Резурекции (Msza Rezurekcyjna). Только после этого семьи собираются за праздничным завтраком и пробуют освященную пищу.

Кроме освященных продуктов, на стол ставят заранее приготовленные традиционные блюда, например холодец, сельдь, журек, сырник и мазурки (плоский пирог с орехами, сухофруктами и глазурью).



Пасхальные блюда в Польше / Shutterstock

Перед завтраком семья обменивается благословениями, разделяя яйцо, что является символом единства.

Поливальный понедельник

Как и в Украине, в Польше тоже есть Поливальный понедельник. На следующий день после Пасхи принято обливать друг друга водой. Считается, что это приносит здоровье, счастье и любовь.

Эту традицию любят дети, подростки и молодые люди. Поэтому в некоторых случаях обычай превращается в настоящее противостояние.

Также некоторые парни таким образом пытаются ухаживать за девушками.

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