Великдень (Wielkanoc) є одним із найважливіших релігійних свят для поляків. Як і в Україні, польські великодні звичаї поєднали у собі християнські обряди з язичницькими елементами, проте мають і власні унікальні відмінності. Про це пише Закордон спільно з міжнародним сервісом переказу коштів TransferGo.
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Великодні традиції Польщі: період перед Пасхою
Святкування Великодня починається з Пальмової неділі (Niedziela Palmowa) – останньої неділі перед Великоднем. Цей день символізує вхід Ісуса до Єрусалима, як у нас Вербна неділя.
Цього дня віряни несуть до церкви "пальми" – декоративні гілки, які за бажанням прикрашають сухими квітами, барвінком чи кольоровими стрічками.
У деяких регіонах країни відбуваються конкурси на найгарнішу оздоблену "пальму".
Великодня "пальма" поляків / Shutterstock
Після цього починається Страсний тиждень (Wielki Tydzień), коли віряни готуються до свята Воскресіння Христового. Також це період найстрогішого посту.
Найважливішими днями, окрім самого Великодня, є: Чистий четвер, Велика п'ятниця та Велика субота. У ці дні в церквах проходять особливі богослужіння.
У п'ятницю в костелах ставлять "гроби Господні" – композиції, присвячені смерті та воскресінню Ісуса Христа.
Великодній кошик святять наступного дня, у суботу. Зазвичай польські сім’ї кладуть до нього:
- яйця (писанки або крашанки);
- білу ковбасу;
- хрін;
- бабку (паску) або хліб;
- сіль;
- сир.
Як у Польщі проходить Великодня неділя
Свято починається з ранкової меси – Резурекції (Msza Rezurekcyjna). Лише після цього сім'ї збираються за святковим сніданком й куштують освячену їжу.
Окрім освячених продуктів, на стіл ставлять завчасно приготовлені традиційні страви, як-от холодець, оселедець, журек, сирник і мазурки (плоский пиріг з горіхами, сухофруктами та глазур'ю).
Великодні страви у Польщі / Shutterstock
Перед сніданком родина обмінюється благословеннями, розділяючи яйце, що є символом єдності.
Поливаний понеділок
Як і в Україні, у Польщі теж є Поливаний понеділок. Наступного дня після Великодня заведено обливати одне одного водою. Вважається, що це приносить здоров'я, щастя і кохання.
Цю традицію полюбляють діти, підлітки та молоді люди. Тому у деяких випадках звичай перетворюється на справжнє протистояння.
Також деякі парубки таким чином намагаються залицятися до дівчат.
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