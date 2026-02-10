В эту страну Европы не попадешь без визы: что стоит знать украинцам

Планируя путешествие в Европу, миллионы украинцев сталкиваются с тем, что не все страны открыты для въезда без визы или специального разрешения. Есть страна, которая требует специальные документы.

Как говорится на сайте Visit Ukraine, чтобы попасть в страну, украинцам нужна виза. Это касается всех регионов – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Как украинцу в 2026 году попасть в Британию?

В ответ на полномасштабную войну в Украине Великобритания ввела специальные визовые программы внедрила специальные визовые программы для украинцев. Однако в 2024 году произошли важные изменения: Программа Ukraine Family Scheme, которая позволяла украинцам приезжать в Великобританию на основе родственных связей, завершила свое действие 19 февраля 2024 года.

Сейчас единственным доступным путем остался спонсорский механизм – программа Homes for Ukraine, которая продолжает действовать в 2026 году. Это означает, что для получения статуса беженца или временной защиты украинцам нужно найти спонсора в Великобритании, который предоставит жилье и подтвердит свою поддержку.

Как воспользоваться программой Homes for Ukraine?

Украинец должен найти спонсора в Великобритании – человека, организацию или орган власти, которая предоставляет жилье.

Спонсор подтверждает, что может обеспечить жилье минимум на 6 месяцев.

Программа позволяет получить временную защиту и возможность легально находиться и работать в Британии.



Какие еще есть визы?

Рабочие визы: для трудоустройства в компаниях, которые готовы спонсировать.

для трудоустройства в компаниях, которые готовы спонсировать. Студенческие визы: для обучения в британских университетах или колледжах.

для обучения в британских университетах или колледжах. Туристическая виза: для коротких поездок (до 6 месяцев), но без права на работу или получения статуса беженца.

Грозит ли отмена безвиза Украине?

Европейский Союз принял обновленный механизм приостановления безвизового режима для граждан третьих стран, который вступил в силу в середине декабря. Новый регламент позволяет ЕС быстрее реагировать на нарушения со стороны стран с безвизовым режимом, включая приостановление безвиза на срок до 12 месяцев с возможностью продления до 24 месяцев.