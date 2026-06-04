Не дождался 150 пассажиров: во Франции из аэропорта вылетел полупустой самолет

Во Франции произошла курьезная ситуация – пассажирский самолет не дождался людей и вылетел без них. 150 туристов уже направлялись к своему рейсу, но застряли на паспортном контроле.

30 мая планы более сотни туристов во Франции сорвались, когда самолет не дождался их и улетел прочь – а все из-за того, что люди задержались на паспортном контроле, сообщает Independent.

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Почему пассажиры пропустили свой рейс во Франции?

150 пассажиров в аэропорту Тулуза-Бланьяк пропустили свой рейс Ryanair после того, как толпы на пограничном контроле помешали людям вовремя добраться выхода на посадку.

Одна из пассажирок, которой все же удалось успеть на рейс, поделилась, что как только она села, пилот объявил: около 150 человек пропустят полет из-за того, что не успели вовремя сесть на борт.

По словам женщины, регистрация в аэропорту проходила живо, но управляемо, и проверку безопасности все прошли относительно быстро – но после этого момента ситуация превратилась в "настоящий хаос". Где-то 400 – 500 человек стояли в зоне пограничного контроля без всякой четкой организации или очереди.



Самолет Ryanair полетел без части пассажиров / Фото Pexels

Люди постоянно толкались, матери с младенцами не получали приоритета – зато застряли в толпе с остальными туристами. Люди, забронировавшие свои билеты на другие самолеты, вылетавшие в то же время, также пропустили свои рейсы.

Самой пассажирке удалось сесть на самолет только в последний момент, когда ворота уже собирались закрыть. Она похвалила Ryanair за то, что выход держали открытым как можно дольше. Поэтому авиакомпанию она не обвиняет.

Из-за задержек, вызванных нехваткой персонала пограничного контроля в аэропорту Тулуза-Бланьяк 30 мая, несколько пассажиров, которые забронировали рейсы из Тулузы в Лондон Станстед, не находились в зоне выхода на посадку во время закрытой посадки на свой рейс и пропустили свой рейс из Тулузы в Лондон Станстед,

– заявил представитель Ryanair.

При этом пассажиры, пропустившие рейсы из-за очереди в аэропорту, скорее всего, не получат компенсацию от авиакомпании – даже в случае, если они прибыли вовремя.

Почему очереди на пограничном контроле такие длинные?

10 апреля во всех странах Шенгенской зоны заработала новая система въезда/выезда EES. Согласно ей все граждане третьих стран, не входящих в ЕС, должны пройти проверку, включающую фотографию лица и снятие отпечатков пальцев. Несмотря на то, что она должна занимать минимум времени, на практике оказалось, что многие аэропорты были не готовы к полноценному внедрению системы.

В результате сотни пассажиров пропустили свои рейсы, а на пунктах пограничного контроля образовались очереди на 3 – 4 часа.