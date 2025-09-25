Совет ЕС опубликовал рекомендации относительно общего подхода к прекращению временной защиты для беженцев из Украины.

Рекомендации в Евросоюзе сформировали на случай, когда условия в Украине станут достаточно благоприятными для того, чтобы постепенно отменить статус временной защиты, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

Какие есть рекомендации от Совета ЕС?

Украинцам после завершения действия временной защиты нужно будет определиться: переходить в другой правовой статус, чтобы остаться в Европе, или же готовиться к возвращению в Украину. Зато государства ЕС будут способствовать интеграции тех людей, что останутся, а также помогать в возвращении на родину.

Важно! Статус временной защиты для украинцев в Европе уже продлили до 4 марта 2027 года.

Украинцам, находящихся в ЕС и хотят остаться там, предлагают перейти с временной защиты на другие национальные правовые статусы стран ЕС – это может быть или вид на жительство на основании работы, обучения или самозанятости, или семейных обстоятельств или других оснований.

Те же украинцы, что не смогут получить национальный статус, смогут подавать заявки на разрешения в соответствии с директивами ЕС. Но нельзя одновременно сохранить статус временной защиты.

Также украинцы могут временно вернуться в Украину, чтобы увидеться с родными, проверить состояние имущества и оценить условия для окончательного возвращения. На время этой поездки статус временной защиты не будет теряться, а страны ЕС установят четкие правила для поездок и создадут контактные пункты для информирования.

Что будет после завершения действия статуса временной защиты?

Рекомендации от Совета ЕС являются именно ими, рекомендациями, поэтому они необязательны к исполнению странами-членами ЕС, и это дает им много свободы действий, пишет DW. И некоторые страны ЕС, особенно те, где есть много украинцев, уже внесли "небольшие законодательные изменения" и запустили некоторые процессы, что дают беженцам возможность изменить временную защиту на национальный статус.

Впрочем, есть и ряд стран, которые над этим еще даже не начали задумываться, и для них эти рекомендации напоминают, что нужно найти долгосрочное решение для пребывания украинцев. Но эксперты не считают, что отдельные страны решат применять жесткие меры в отношении украинских беженцев после 2027 года, поэтому риск депортаций "был и остается небольшим".

