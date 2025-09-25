Это продолжение следует за предыдущим периодом защиты, который должен был закончиться в марте 2026 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LRT.
Читайте также Задание со звездочкой: где искать жилье в Германии – самые популярные платформы
Что изменится для украинцев в Литве?
Правительство Литвы объявило о продлении временной защиты для граждан Украины еще на один год – до 4 марта 2027 года.
ЕС продлил срок действия временной защиты до 2027 года, и Литва синхронизирует свое решение с европейским,
– сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Шаджюс.
Согласно данным Operational Data Portal, по состоянию на сегодня 47 680 украинцев получили временную защиту в Литве. Этот статус предоставляет им определенные права и привилегии во время пребывания в стране:
- легальное проживание;
- трудоустройство;
- социальную поддержку;
- медицинскую помощь;
- образование детей.
В недавнем заявлении Департамент миграции сообщил, что ежедневно подается от 30 до 40 новых заявлений на получение вида на жительство. Нынешние разрешения действительны до марта следующего года, а новое постановление продлевает их действие еще на 1 год.
Что нужно знать украинцам о пребывании в ЕС?
В Нидерландах приюты для украинских беженцев переполнены, и некоторым новоприбывшим отказывают в предоставлении жилья. А трудоустроенные украинские мужчины должны самостоятельно обеспечивать себя жильем.
Сенат Польши одобрил новый закон о помощи украинцам, который продлевает срок их легального пребывания и привязывает социальную помощь к профессиональной занятости. Закон также ограничивает доступ украинцев к медицинским услугам.
Между тем с 12 октября 2025 года украинцев ждут новые правила пересечения границы. ЕС вводит Систему въезда/выезда (EES), направленную на упрощение путешествий между странами-членами.