Это продолжение следует за предыдущим периодом защиты, который должен был закончиться в марте 2026 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LRT.

Что изменится для украинцев в Литве?

Правительство Литвы объявило о продлении временной защиты для граждан Украины еще на один год – до 4 марта 2027 года.

ЕС продлил срок действия временной защиты до 2027 года, и Литва синхронизирует свое решение с европейским,

– сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Шаджюс.

Согласно данным Operational Data Portal, по состоянию на сегодня 47 680 украинцев получили временную защиту в Литве. Этот статус предоставляет им определенные права и привилегии во время пребывания в стране:

легальное проживание;

трудоустройство;

социальную поддержку;

медицинскую помощь;

образование детей.

В недавнем заявлении Департамент миграции сообщил, что ежедневно подается от 30 до 40 новых заявлений на получение вида на жительство. Нынешние разрешения действительны до марта следующего года, а новое постановление продлевает их действие еще на 1 год.

Что нужно знать украинцам о пребывании в ЕС?