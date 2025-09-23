Найти свободную квартиру, которая бы соответствовала желаемым критериям, нелегко. Однако, эта задача не является непреодолимой, поэтому 24 Канал со ссылкой на VisitUkraine рассказывает о популярных платформах для поиска жилья в Германии.
Где искать жилье в Германии?
Есть несколько основных путей поиска жилья. Один из вариантов – обратиться к агентам по недвижимости, но это может быть дорого, поскольку их вознаграждение, как правило, составляет 2 – 3 месяца арендной платы за жилье.
Более экономной альтернативой является обращение к друзьям и знакомым, поскольку многие возможности аренды часто можно найти без официальных объявлений.
Тем, кто предпочитает искать жилье самостоятельно, могут помочь многочисленные специализированные вебсайты.
В Германии одними из самых популярных платформ для поиска квартир являются:
- Wohnungsboerse.net. На этой платформе можно создать собственный профиль с описанием желаемого жилья. Также в профиле следует указать наличие детей, животных, семейный статус, особые условия и тому подобное.
- Immobilienscout24.de. Популярный сайт для поиска квартир. Также можно создать свой профиль, и арендодатели самостоятельно будут предлагать вам варианты. Можно установить фильтры по стоимости, площадью или количеством комнат, что сделает поиск жилья еще более удобным.
- Immowelt.de. Популярная платформа для поиска квартир или домов в небольших городках ФРГ без комиссии риэлторов.
- Immonet.de. На этом сайте можно рассчитать ориентировочную стоимость жилья в специальном калькуляторе, а также просматривать видео-экскурсии домами и изучать отзывы предыдущих арендаторов.
- Wg-gesucht.de. Один из крупнейших сервисов для поиска жилья в Германии. Можно найти квартиру и написать запрос на поиск жилья со всеми необходимыми характеристиками.
- Tempoflat.de. На этой платформе удобно искать жилье в крупных городах Германии благодаря наличию интерактивной карты для поиска предложений поблизости.
- Unterkunft-ukraine.de. Предназначен для поиска временного бесплатного жилья для украинских беженцев.
- Wunderflats. Сервис для поиска временного жилья для переселенцев из Украины, представлены как бесплатные, так и платные предложения.
- Nena-apartments.de. Эта платформа предназначена для аренды жилья в хостеле с собственной мини-кухней, бесплатным интернетом, полотенцами и постельным бельем.
- Help.tasso. Очень удобная платформа для арендаторов с домашними любимцами. На сайте можно заполнить анкету о себе и своих животных, а потом арендодатели самостоятельно свяжутся с вами.
Какие цены на аренду квартир в Германии?
Стоимость аренды жилья сильно варьируется в зависимости от города, района и типа жилья, пишет HousingAnywhere. В крупных городских центрах цена за однокомнатную квартиру без учета коммунальных платежей составляет примерно от 900 до 2 000 евро.
И наоборот, цены на аренду жилья в пригороде значительно ниже, чем в центре города. Например, в Берлине арендаторы могут найти не обустроенные квартиры, которые можно арендовать за 500 – 700 евро в месяц.
Потенциальным арендаторам также важно выяснить, включены ли в цену аренды коммунальные услуги. Существует две основные категории договоров аренды: "kaltmiete", что означает аренду без коммунальных расходов, и "warmmiete", что включает коммунальные услуги в общую цену.
Какие еще новости из Германии следует знать?
Германия предоставляет одни из самых выплат украинским беженцам. Но намерена сократить финансовую поддержку для тех, кто прибудет после 1 апреля 2025 года.
Кроме того, немецкие власти планируют ужесточить контроль за выдачей виз гражданам России. Несмотря на эти будущие меры, консульства Германии в России выдали более 17 000 шенгенских виз в прошлом году.
А еще ранее 24 Канал рассказывал о минимальной зарплате в Германии. По состоянию на 2025 год она составляет 12,82 евро в час, однако к 2027 году ожидается ее потенциальное повышение.