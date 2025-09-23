Знайти вільну квартиру, яка б відповідала бажаним критеріям, нелегко. Однак, це завдання не є нездоланним, тому 24 Канал з посиланням на VisitUkraine розповідає про популярні платформи для пошуку житла у Німеччині.
Де шукати житло в Німеччині?
Є кілька основних шляхів пошуку житла. Один з варіантів – звернутися до агентів з нерухомості, але це може бути дорого, оскільки їхня винагорода, як правило, становить 2 – 3 місяці орендної плати за житло.
Більш економною альтернативою є звернення до друзів і знайомих, оскільки багато можливостей оренди часто можна знайти без офіційних оголошень.
Тим, хто вважає за краще шукати житло самостійно, можуть допомогти численні спеціалізовані вебсайти.
У Німеччині одними з найпопулярніших платформ для пошуку квартир є:
- Wohnungsboerse.net. На цій платформі можна створити власний профіль з описом бажаного житла. Також в профілі варто вказати наявність дітей, тварин, сімейний статус, особливі умови тощо.
- Immobilienscout24.de. Популярний сайт для пошуку квартир. Також можна створити свій профіль, і орендодавці самостійно пропонуватимуть вам варіанти. Можна встановити фільтри за вартістю, площею чи кількістю кімнат, що зробить пошук житла ще зручнішим.
- Immowelt.de. Популярна платформа для пошуку квартир чи будинків у невеликих містечках ФРН без комісії рієлторів.
- Immonet.de. На цьому сайті можна розрахувати орієнтовну вартість житла в спеціальному калькуляторі, а також переглядати відеоекскурсії будинками та вивчати відгуки попередніх орендарів.
- Wg-gesucht.de. Один з найбільших сервісів для пошуку житла в Німеччині. Можна знайти квартиру та написати запит на пошук житла з усіма необхідними характеристиками.
- Tempoflat.de. На цій платформі зручно шукати жило у великих містах Німеччини завдяки наявності інтерактивної карти для пошуку пропозицій поблизу.
- Unterkunft-ukraine.de. Призначений для пошуку тимчасового безкоштовного житла для українських біженців.
- Wunderflats. Сервіс для пошуку тимчасового житла для переселенців з України, представлені як безплатні, так і платні пропозиції.
- Nena-apartments.de. Ця платформа призначена для оренди житла в хостелі з власною мінікухнею, безплатним інтернетом, рушниками та постільною білизною.
- Help.tasso. Дуже зручна платформа для орендарів з домашніми улюбленцями. На сайті можна заповнити анкету про себе та своїх тваринок, а потім орендодавці самостійно зв'яжуться з вами.
Які ціни на оренду квартир в Німеччині?
Вартість оренди житла сильно варіюється залежно від міста, району та типу житла, пише HousingAnywhere. У великих міських центрах ціна за однокімнатну квартиру без урахування комунальних платежів становить приблизно від 900 до 2 000 євро.
І навпаки, ціни на оренду житла в передмісті значно нижчі, ніж у центрі міста. Наприклад, у Берліні орендарі можуть знайти необлаштовані квартири, які можна орендувати за 500 – 700 євро на місяць.
Потенційним орендарям також важливо з'ясувати, чи включені в ціну оренди комунальні послуги. Існує дві основні категорії договорів оренди: "kaltmiete", що означає оренду без комунальних витрат, і "warmmiete", що включає комунальні послуги в загальну ціну.
Які ще новини з Німеччини слід знати?
Німеччина надає одні з найбільш виплат українським біженцям. Але має намір скоротити фінансову підтримку для тих, хто прибуде після 1 квітня 2025 року.
Крім того, німецька влада планує посилити контроль за видачею віз громадянам Росії. Попри ці майбутні заходи, консульства Німеччини в Росії видали понад 17 000 шенгенських віз торік.
А ще раніше 24 Канал розповідав про мінімальну зарплату у Німеччині. Станом на 2025 рік вона становить 12,82 євро на годину, проте до 2027 року очікується її потенційне підвищення.