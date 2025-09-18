В 2025 году минимальная зарплата составляет 12,82 евро в час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Statistisches Bundesamt.

Какая минимальная зарплата в Германии?

Размер минимальной зарплаты в Германии может повышаться несколько раз в год, и с 1 января 2025 года он составляет 12,82 евро в час. А при условии, что человек работает по 40 часов в неделю, в месяц это получается 2051 – 2222 евро.

Впрочем, сумма указана до вычета налогов. А вот какой минимальная зарплата получается после их уплаты, высчитать трудно – ведь это зависит от налоговой ставки, системы страхования и федеративной земли. Приблизительная зарплата после уплаты налогов – где-то 1550 евро в месяц.

Кроме общего уровня существуют также высшие минимумы для определенных сфер деятельности. Лимиты, как пишет Europortal, регулируются на земельном уровне, но не могут быть ниже федеральных.

Вот за какие виды деятельности предусмотрена более высокая минимальная зарплата:

педагог;

электрик;

педагог с дипломом бакалавра;

кровельщик без квалификации и кровельщик-мастер;

уборщик в офисе;

чистильщик фасадов;

инкассатор;

уход за больными и пожилыми.

Впрочем, также есть несколько категорий работников, что могут получать и меньше, чем минимальную зарплату:

стажеры и ученики;

молодежь до 18 лет без профессионального образования;

независимые подрядчики;

волонтеры;

самозанятые и фрилансеры;

лица, которые были безработными более года, в первые полгода могут получать меньше, чем минималку.

Как изменится минимальная зарплата в Германии?

В правительстве Германии заявляют, что к 2027 году минимальная заработная зарплата должна вырасти до 14,60 евро в час, пишет DW. Произойдет это в два этапа: сначала зарплата поднимется до 13,90 с января 2026 года, а тогда еще на 70 центов через год.

