Це продовження слідує за попереднім періодом захисту, який мав закінчитися в березні 2026 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на LRT.
Що зміниться для українців у Литві?
Уряд Литви оголосив про продовження тимчасового захисту для громадян України ще на один рік – до 4 березня 2027 року.
ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту до 2027 року, і Литва синхронізує своє рішення з європейським,
– повідомив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Рімантас Шаджюс.
Згідно з даними Operational Data Portal, станом на сьогодні 47 680 українців отримали тимчасовий захист у Литві. Цей статус надає їм певні права та привілеї під час перебування в країні:
- легальне проживання;
- працевлаштування;
- соціальну підтримку;
- медичну допомогу;
- освіту дітей.
У нещодавній заяві Департамент міграції повідомив, що щодня подається від 30 до 40 нових заяв на отримання посвідок на тимчасове проживання. Нинішні дозволи чинні до березня наступного року, а нова постанова продовжує їхню дію ще на 1 рік.
Що треба знати українцям про перебування в ЄС?
У Нідерландах притулки для українських біженців переповнені, і деяким новоприбулим відмовляють у наданні житла. А працевлаштовані українські чоловіки повинні самостійно забезпечувати себе житлом.
Сенат Польщі схвалив новий закон про допомогу українцям, який продовжує термін їх легального перебування та прив'язує соціальну допомогу до професійної зайнятості. Закон також обмежує доступ українців до медичних послуг.
Тим часом з 12 жовтня 2025 року на українців чекають нові правила перетину кордону. ЄС запроваджує Систему в'їзду/виїзду (EES), спрямовану на спрощення подорожей між країнами-членами.