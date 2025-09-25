Це продовження слідує за попереднім періодом захисту, який мав закінчитися в березні 2026 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на LRT.

Що зміниться для українців у Литві?

Уряд Литви оголосив про продовження тимчасового захисту для громадян України ще на один рік – до 4 березня 2027 року.

ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту до 2027 року, і Литва синхронізує своє рішення з європейським,

– повідомив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Рімантас Шаджюс.

Згідно з даними Operational Data Portal, станом на сьогодні 47 680 українців отримали тимчасовий захист у Литві. Цей статус надає їм певні права та привілеї під час перебування в країні:

легальне проживання;

працевлаштування;

соціальну підтримку;

медичну допомогу;

освіту дітей.

У нещодавній заяві Департамент міграції повідомив, що щодня подається від 30 до 40 нових заяв на отримання посвідок на тимчасове проживання. Нинішні дозволи чинні до березня наступного року, а нова постанова продовжує їхню дію ще на 1 рік.

Що треба знати українцям про перебування в ЄС?