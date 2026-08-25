Дания намерена отменить временную защиту для украинцев из 14 областей: кого именно
Правительство Дании заявило о намерении отменить автоматическую временную защиту для украинцев, прибывающих из 14 областей Украины. В дальнейшем их не будут рассматривать как беженцев, нуждающихся в убежище.
Власти Дании предлагают признать целых 14 областей, расположенных на западе и в центре Украины, безопасными для гражданского населения. Однако Киев планируют исключить из списка, пишет Rzeczpospolita.
Почему части украинцев в Дании больше не будут предоставлять защиту?
Если решение об отмене автоматической временной защиты для граждан из 14 областей Украины будет принято, то люди, прибывающие именно оттуда, в дальнейшем уже не смогут подать заявление на временную защиту.
Вот какие именно области новые правила могут исключить из системы временной защиты:
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Ивано-Франковская;
- Хмельницкая;
- Кировоградская;
- Киевская;
- Львовская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Винницкая;
- Волынская;
- Закарпатская;
- Житомирская.
Министр иммиграции и интеграции Дании Мортен Боедсков также подчеркнул, что в настоящее время в стране проживает 47 600 украинцев.
Некоторые муниципалитеты испытывают трудности с поиском жилья для такого количества украинцев и их интеграцией в датское общество,
– добавил он.
Кроме того, он напомнил, что Норвегия и Швейцария недавно также ужесточили миграционные правила для украинцев, что привело к сокращению количества заявлений на получение вида на жительство в этих странах.
Кроме того, планируется внести еще несколько предложений. Прежде всего, от украинцев, получающих помощь от датского правительства, будут требовать трудоустройства. Также планируется пересмотреть правила обучения в школах, где разрешено обучение на английском и украинском языках – в том числе и в дистанционном формате.
Кроме того, по данным Министерства иммиграции и интеграции Дании, мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в стране.