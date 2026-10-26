Страна ЕС уничтожит десятки тысяч птиц из-за неожиданной угрозы

На датском острове Лолланд зафиксирована серьезная вспышка птичьего гриппа – из-за чего придется уничтожить более 20 000 птиц.

Как сообщает DR, уже подтвержден случай заражения высокопатогенным птичьим гриппом в стаде индюков в деревне Стоккемарке, Дания. Из-за этого индюков придется уничтожить, о чем сообщили в Датском управлении ветеринарии и пищевых продуктов.

Почему придется убить индюков в Дании?

Уже в понедельник, 26 октября, в Дании из-за вспышки птичьего гриппа придется уничтожить около 27 000 птиц.

Это уже второй случай заражения птичьим гриппом в стаде индюков всего за неделю. А за последние несколько недель инфекцией также заразились несколько диких птиц. В датском управлении по ветеринарии и пищевым продуктам подчеркивают, что люди, содержащие птиц или домашнюю птицу, должны особенно тщательно предотвращать контакт животных с дикими птицами в это время года.



Индюков в Дании придется уничтожить из-за птичьего гриппа / Фото Pexels

Также о вспышках высокопатогенного птичьего гриппа в апреле сообщали во Франции: заражение обнаружили сразу на двух фермах в юго-западной части страны. От эпидемии пострадали птицеводы по всей Европе, ведь подобные случаи зафиксировали также в Германии, Чехии и других странах.

Когда на фермах обнаруживают вспышку гриппа, приходится уничтожать все поголовье. А в некоторых странах для сдерживания болезни даже запретили выпускать домашнюю птицу на улицу.