Во вторник, 13 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на конференции работодателей в Берлине. Там он заявил, что поддерживает введение 12-часового рабочего дня для работников.

Фридрих Мерц заявил, что "не планирует становиться любимцем нации" и не стремится завоевать популярность за счет социальных реформ – поэтому он предлагает ввести 12-часовой рабочий день, пишет DW. По его словам, это обеспечит гибкость как для работников, так и для компаний.

Почему в Германии хотят ввести 12-часовой рабочий день?

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что введение удлиненного рабочего дня пойдет на пользу не только компаниям, но и работникам. Также, по его словам, многие международные компании уже предлагают сотрудникам работать по 12 часов три дня в неделю. И им якобы нравится такая модель, ведь она дает возможность проводить больше времени с семьей.

Это свидетельствует о том, что работа продолжительностью более восьми часов – это не эксплуатация, а скорее хорошая возможность для бизнеса и его сотрудников более гибко организовать рабочее время,

– заявил он.

Также Мерц отметил, что будет бороться за реформу системы долгосрочного ухода – и речь здесь идет о фундаментальных вопросах справедливости.

Люди, которые не могут позволить себе уход, должны знать, что могут положиться на это государство всеобщего благосостояния. И наоборот: те, кто имеет возможность оплачивать собственный уход, должны и будут в будущем вносить больший вклад сами,

– сообщил Мерц.

Также он утверждает, что возможности для заключения срочных контрактов компаниям необходимо быстро расширить, а также ослабить защиту от увольнения для высокооплачиваемых работников.

Важно! В настоящее время Германия – это страна, принявшая наибольшее количество украинских беженцев: их там проживает примерно 1,33 миллиона. И по состоянию на 2024 год более 51 % из них были трудоустроены. Поэтому введение новой продолжительности рабочего дня может существенно повлиять на сотни тысяч граждан Украины.

Как в Германии относятся к идеям Фридриха Мерца?

Исследования института Infratest dimap в июне 2026 года показали, что рейтинг действующего канцлера Германии еще никогда не был таким низким, как во время правления Фридриха Мерца.

В то же время сам Мерц заявил, что резкое падение рейтингов одобрения его не беспокоит, а "любимцем нации" он становиться не планирует. Кроме того, политик готов бороться за реформы в сфере пенсионного обеспечения, системы здравоохранения, налогообложения и социального обеспечения, что крайне непопулярно среди немецких избирателей.