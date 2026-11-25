В правительстве Великобритании планируют ввести первую в мире систему лицензирования для предприятий и частных лиц, торгующих ножами. При этом вид ножей не имеет значения – даже если это столовые ножи.

О намерении ввести систему лицензирования для продажи ножей заявили в МВД Великобритании, пишет The Guardian.

Почему в Великобритании хотят ввести лицензию на ножи?

Магазины и интернет-продавцы, торгующие ножами – будь то мачете или ножи для масла, – в скором времени должны будут подать заявку на получение лицензии, иначе им грозят штрафы. Это связано с усилиями по выполнению обещания правительства сократить преступления с использованием ножей наполовину за 10 лет.

Иностранные продавцы должны будут пользоваться услугами посредника, базирующегося в Великобритании и отвечающего за соблюдение лицензионных правил. Все меры направлены на борьбу с "серыми рынками" – недобросовестными и нерегулируемыми онлайн-продавцами, которые могут продавать опасные ножи, в том числе детям.

В Министерстве внутренних дел страны заявили, что новая система будет охватывать весь ассортимент ножей, а не только определенные типы, как это принято в других странах мира. Особое беспокойство у правительства вызывают острые кухонные ножи – ведь часто их используют при смертельных нападениях.

В систему лицензирования министры планируют включить магазины бытовых товаров, торгующие столовыми приборами – несмотря на то, что весной в СМИ появлялись сообщения о том, что эту категорию ножей исключат из системы лицензирования.

Полиция будет принимать меры против продавцов, нарушающих новые правила, – в том числе аннулировать лицензии, а это затруднит поставку опасного оружия детям и преступникам недобросовестными продавцами.

Ведущие активисты движения против ношения ножей уже положительно оценили этот шаг. Но полицейские тем временем предупреждают, что система лицензирования в том виде, в котором ее предлагают сейчас, может возложить дополнительное бремя ответственности на правоохранительные органы, которые и без того перегружены. Кроме того, Министерство внутренних дел еще должно оценить полные затраты и административные аспекты системы.

Консультации по вопросу введения соответствующего законодательства начались еще в декабре 2025 года, после убийств в Саутпорте. С тех пор правительство уже ввело двухступенчатую проверку возраста при покупке ножей через Интернет, а также обязало продавцов сообщать о любых оптовых заказах на шесть и более ножей.

В настоящее время ожидается, что лицензия каждого продавца будет действовать 3 года, а плата за нее будет устанавливаться на основе полного возмещения затрат.

Важно Согласно данным полиции Англии и Уэльса, количество убийств с применением ножа и острых предметов в прошлом году сократилось на 21% – а еще ранее официальные данные показали, что количество таких убийств упало до самого низкого уровня за почти 50 лет. В 2025 году полиция зарегистрировала 172 убийства с использованием ножа.