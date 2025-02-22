В этом часто путаются: может ли выехать за границу мужчина, снятый с учета

В Украине продолжается военное положение, поэтому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права выезжать из страны. Кроме исключений, предусмотренных законом.

Стоит также заметить, что между снятием с воинского учета и исключением из него – колоссальная разница. Об этом пишет 24 Канал.

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Имеет ли право выехать за границу мужчина, снятый с учета

Военнообязанные, сняты с воинского учета, не имеют права на выезд за границу. Ведь снятие с учета является временным и предусматривает возвращение на учет через определенное время. К примеру, когда человек переезжает, то снимается с учета одного ТЦК и СП, чтобы стать на учет другого.

Снятие с воинского учета не подтверждает факта инвалидности или непригодности к военной службе, которые давали бы возможность выезда. Поэтому следует обратиться в ТЦК и СП, обновить военно-учетные данные, пройти ВВК и дальше уже разбираться с вопросом возможности пересечения границы.

А вот "исключен с воинского учета" – совсем другое, ведь это потеря статуса военнообязанного. То есть такие мужчины автоматически имеют право на выезд за границу, не должны становиться на учет и проходить ВВК.

Кого исключают с воинского учета: