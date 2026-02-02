Украинцы в Польше могут остаться без выплат: как это предотвратить

В Польше готовятся к изменениям в правилах предоставления социальной помощи "800+" для граждан Украины со статусом UKR. Новые требования начнут действовать со следующего расчетного периода и коснутся около 150 тысяч украинских беженцев.

Соответствующие изменения предусмотрены последней поправкой к спецзакону, сообщает In Poland.

Согласно ей, право на получение помощи 800+ будут иметь только те украинцы, которые работают в Польше и платят налоги.

Когда нужно подавать новое заявление?

В ZUS (Учреждение социального страхования) сообщили, что выплаты "800 Plus" для украинцев со статусом UKR будут приостановлены 31 января 2026 года. Чтобы сохранить право на помощь, необходимо будет подать новое заявление на период 2025/2026 годов с 1 февраля 2026 года.

Какие документы понадобятся?

К заявлениям, поданных с 1 февраля 2026 года, нужно будет добавить:

номера PESEL заявителя и ребенка;

информацию о пересечении границы;

подтверждение законности пребывания в Польше;

подтверждение профессиональной активности;

справку о том, что ребенок посещает школу или дошкольное учреждение в Польше.

Также в заявлении появятся новые вопросы по инвалидности ребенка. ZUS отмечает, что в большинстве случаев дополнительные документы подавать не нужно, ведь информация будет проверяться в страховых системах.

Какой доход нужен для получения "800 Plus"?

Как говорится на сайте zus.pl, право на помощь преимущественно будет зависеть от того, работал ли заявитель в предыдущем месяце. Для большинства профессионально активных украинцев минимальный доход должен составлять не менее 50% минимальной заработной платы. Для отдельных групп (например, предпринимателей, которые только открыли бизнес и в течение первых шести месяцев не подлежат обязательному соцстрахованию) порог будет ниже – 30% от минимальной зарплаты.

К профессиональной деятельности причисляют, в частности:

работу по трудовому договору или договору поручения;

ведение предпринимательской деятельности;

получение спортивной или докторской стипендии;

пособие по безработице;

обучение со стипендией.



Украинцы в Польше могут остаться без выплат / Фото Unsplash

Кто освобождается от требования работать?

От обязанности трудоустройства освобождаются:

родители детей с инвалидностью;

лица, которые подают заявление на ребенка – гражданина Польши.

Важные условия! Помощь "800 Plus" для детей украинских беженцев и в дальнейшем будет выплачиваться только при условии посещения ребенком школы или детского сада в Польше и фактического проживания семьи в стране. В исключительных случаях, например при отсрочке обязательного обучения, понадобится соответствующая справка.

ZUS оставляет за собой право приостановить выплаты, если возникнут сомнения относительно:

проживания семьи в Польше;

профессиональной деятельности родителей;

вовлеченности ребенка в польскую систему образования.

Проверка этой информации будет проводиться ежемесячно.

Где украинцам легче всего устроиться на работу?

Ранее мы писали, что наиболее благоприятная ситуация для украинцев пока сохраняется в сферах с более низкими требованиями к формальной квалификации и высокой долей физического труда. Прежде всего говорится о логистике, которая демонстрирует самый динамичный рост занятости. Кроме того, склады, распределительные центры, курьерские службы и транспортные компании активно ищут работников, предлагая относительно быстрое трудоустройство, стабильный график и возможность начать работу без совершенного знания польского языка.