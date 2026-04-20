Украинцам в Польше дали 10 дней: кто может потерять выплаты уже с мая
- Украинцам в Польше нужно подать заявление на выплаты по программе "Семья 800+" до конца апреля, чтобы избежать задержек.
- Документы можно подать только онлайн через платформу PUE ZUS, мобильное приложение mZUS, портал Emp@tia или интернет-банкинг.
Украинцам в Польша стоит поторопиться с подачей документов на выплаты по программе "Семья 800+". Чтобы не потерять деньги и избежать задержек, заявление нужно подать до конца апреля.
Об этом напомнили в ZUS. Там отметили, что подать документы могут не только граждане Польши, но и иностранцы, в частности украинцы, прибывшие после 24 февраля 2022 года.
Смотрите также В Польше владельцев животных будут штрафовать на 5000 злотых за одну ошибку
Что стоит знать о программе "Семья 800+"?
Эта программа предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка независимо от доходов семьи. Податься могут не только граждане Польши, но и иностранцы, в частности украинские беженцы.
Важно! Для граждан Украины действует дополнительное условие – ребенок должен учиться в польской школе.
Какие сроки подачи?
Как говорится на сайте правительства Польши, чтобы избежать перерывов в выплатах, заявление необходимо подать до 30 апреля. Те украинцы, кто уже получает помощь, при условии подачи заявки до этой даты, сможет непрерывно получать выплаты с 1 июня 2025 года до 31 мая 2026-го.
Если не уложиться в определенные сроки, будут ждать перебои с начислениями. Сроки зависят от даты подачи заявки:
- до 31 мая – выплаты начнутся с июля (с компенсацией за июнь);
- до 30 июня – выплаты начнутся с августа (также с компенсацией за июнь);
- после 30 июня – деньги будут начислять только с месяца подачи.
Как украинцам в Польше получить деньги по программе "Семья 800+" / Фото Pexels
Как подать заявку?
Подача документов возможна только онлайн. Это можно сделать через:
- платформу PUE ZUS;
- мобильное приложение mZUS;
- портал Emp@tia (при наличии PESEL UKR);
- интернет-банкинг (если банк поддерживает эту функцию).
Чтобы претендовать на выплаты, нужно подтвердить:
- законное пребывание в стране;
- право на работу;
- обучение ребенка в польском учебном заведении.
Ранее мы писали, что в Польше планируют автоматически возобновлять выплаты программы 800+ без ежегодного представления заявления. Для этого могут использовать данные из системы ZUS. Такие правила могут ввести с 2027 года.