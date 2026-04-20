Украинцам в Польше дали 10 дней: кто может потерять выплаты уже с мая

Украинцам в Польша стоит поторопиться с подачей документов на выплаты по программе "Семья 800+". Чтобы не потерять деньги и избежать задержек, заявление нужно подать до конца апреля.

Об этом напомнили в ZUS. Там отметили, что подать документы могут не только граждане Польши, но и иностранцы, в частности украинцы, прибывшие после 24 февраля 2022 года.

Смотрите также В Польше владельцев животных будут штрафовать на 5000 злотых за одну ошибку

Что стоит знать о программе "Семья 800+"?

Эта программа предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка независимо от доходов семьи. Податься могут не только граждане Польши, но и иностранцы, в частности украинские беженцы.

Важно! Для граждан Украины действует дополнительное условие – ребенок должен учиться в польской школе.

Какие сроки подачи?

Как говорится на сайте правительства Польши, чтобы избежать перерывов в выплатах, заявление необходимо подать до 30 апреля. Те украинцы, кто уже получает помощь, при условии подачи заявки до этой даты, сможет непрерывно получать выплаты с 1 июня 2025 года до 31 мая 2026-го.

Если не уложиться в определенные сроки, будут ждать перебои с начислениями. Сроки зависят от даты подачи заявки:

до 31 мая – выплаты начнутся с июля (с компенсацией за июнь);

до 30 июня – выплаты начнутся с августа (также с компенсацией за июнь);

после 30 июня – деньги будут начислять только с месяца подачи.



Как украинцам в Польше получить деньги по программе "Семья 800+" / Фото Pexels

Как подать заявку?

Подача документов возможна только онлайн. Это можно сделать через:

платформу PUE ZUS;

мобильное приложение mZUS;

портал Emp@tia (при наличии PESEL UKR);

интернет-банкинг (если банк поддерживает эту функцию).

Чтобы претендовать на выплаты, нужно подтвердить:

законное пребывание в стране;

право на работу;

обучение ребенка в польском учебном заведении.

Ранее мы писали, что в Польше планируют автоматически возобновлять выплаты программы 800+ без ежегодного представления заявления. Для этого могут использовать данные из системы ZUS. Такие правила могут ввести с 2027 года.