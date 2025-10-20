Большинство жителей Германии против выплат украинским беженцам: результаты опроса
- Более 60% жителей Германии – против выплат украинским беженцам, а 62% считают, что мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину.
- Опрос, проведенный 16 – 17 октября с 1 003 респондентами, показал, что 66% немцев выступают против продолжения гражданской помощи украинским беженцам.
Большинство граждан Германии высказались против финансовой поддержки украинских беженцев. В то же время немцы поддерживают идею возвращения в Украину мужчин призывного возраста.
В частности, 66% жителей Германии против выплат украинским беженцам, а 62% немцев считает, что наши мужчины призывного возраста, которые живут в стране, должны вернуться в Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW.
Читайте также Как украинцам легко и быстро найти квартиру в Германии: практический гайд
Какое отношение к беженцам в Германии?
По результатам опроса института исследования общественного мнения INSA по заказу таблоида Bild, 66% немцев выступают против продолжения гражданской помощи. Лишь 17% респондентов сказали "да" или "скорее да". Кроме того, 7% опрошенных ответили, что им все равно, 10% – затруднились ответить.
На вопрос, должны ли украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, вернуться в Украину, 62% опрошенных ответили "да". Только 18% высказались против, а 8% – заявили, что этот вопрос их не интересует, еще 12% – воздержались от ответа.
Заметим, что опрос, в котором приняли участие 1 003 респондента, проводился 16 и 17 октября.
Как относятся в Польше?
Издание Polsat News отмечает, что, по результатам опроса польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), за последние полгода отношение поляков к приему украинских беженцев снова ухудшилось. Большинство жителей Польши считает, что помощь украинцам является слишком большой.
Согласно опросу, половина поляков (50%) считает, что объемы помощи, которую Польша предоставляет украинским беженцам, являются чрезмерными. В то же время почти столько же респондентов – 46% – убеждены, что поддержка находится на должном уровне. Также 48% поддерживают прием беженцев из Украины в Польше, а 45% – против.
По результатам, 58% поляков убеждены, что доступ к льготам и услугам, в частности, 800 плюс или бесплатной медицинской помощи, должен предоставляться только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше. 25% считает, что кроме этого, украинцы, которые имеют доступ к этим услугам, должны также иметь статус беженца. А 8% высказались, что украинцы в Польше вообще не должны пользоваться такими льготами.
Что следует знать о выплатах украинским беженцам в Германии в 2025 году?
В Германии беженцам предоставляют одни из самых больших выплат. Однако беженцы из Украины, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года, могут получать меньшие суммы, чем утвержденная по состоянию на сейчас помощь.
Известно, что по состоянию на сейчас украинские беженцы получают такие же выплаты, как безработные немцы. На одного взрослого человека без семьи помощь составляет 563 евро в месяц. Одинокие лица получают 460 евро. Супругам или жителям коллективных приютов платят 413 евро. Кроме того, молодежь до 25 лет получает 368 евро, подростки 17 – 17 лет – 408 евро, дети 6 – 13 лет – 341 евро, дети до 6 лет – 312 евро.
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал отменить льготы для украинских беженцев и уменьшить размер помощи до 353 – 441 евро, то есть на уровне с выплатами для других категорий мигрантов.