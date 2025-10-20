Большинство граждан Германии высказались против финансовой поддержки украинских беженцев. В то же время немцы поддерживают идею возвращения в Украину мужчин призывного возраста.

В частности, 66% жителей Германии против выплат украинским беженцам, а 62% немцев считает, что наши мужчины призывного возраста, которые живут в стране, должны вернуться в Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

Какое отношение к беженцам в Германии?

По результатам опроса института исследования общественного мнения INSA по заказу таблоида Bild, 66% немцев выступают против продолжения гражданской помощи. Лишь 17% респондентов сказали "да" или "скорее да". Кроме того, 7% опрошенных ответили, что им все равно, 10% – затруднились ответить.

На вопрос, должны ли украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, вернуться в Украину, 62% опрошенных ответили "да". Только 18% высказались против, а 8% – заявили, что этот вопрос их не интересует, еще 12% – воздержались от ответа.

Заметим, что опрос, в котором приняли участие 1 003 респондента, проводился 16 и 17 октября.

Как относятся в Польше?

Издание Polsat News отмечает, что, по результатам опроса польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), за последние полгода отношение поляков к приему украинских беженцев снова ухудшилось. Большинство жителей Польши считает, что помощь украинцам является слишком большой.

Согласно опросу, половина поляков (50%) считает, что объемы помощи, которую Польша предоставляет украинским беженцам, являются чрезмерными. В то же время почти столько же респондентов – 46% – убеждены, что поддержка находится на должном уровне. Также 48% поддерживают прием беженцев из Украины в Польше, а 45% – против.

По результатам, 58% поляков убеждены, что доступ к льготам и услугам, в частности, 800 плюс или бесплатной медицинской помощи, должен предоставляться только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше. 25% считает, что кроме этого, украинцы, которые имеют доступ к этим услугам, должны также иметь статус беженца. А 8% высказались, что украинцы в Польше вообще не должны пользоваться такими льготами.

Что следует знать о выплатах украинским беженцам в Германии в 2025 году?