Популярная страна ЕС сократит выплаты украинцам: когда это произойдет

Уже в марте 2027 года украинцы, прибывшие в Швейцарию сразу же после начала полномасштабного вторжения, будут проживать там 5 лет подряд. А это означает серьезные изменения в их статусе.

Правительство кантона Цюрих уже одобрило законопроект, который изменит размер социальной помощи для лиц со статусом S, получивших вид на жительство. Документ уже передан на рассмотрение кантональной Рады. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Как изменится помощь для украинцев в Швейцарии?

Месяц назад Федеральный совет Швейцарии объявил, что кантоны смогут самостоятельно решать, в каком размере предоставлять помощь украинцам, имеющим временную защиту, но при этом получившим вид на жительство.

Сейчас федеральное законодательство обязывает кантоны выплачивать обычную социальную помощь – такую же, какую получают и граждане Швейцарии. А для того, чтобы изменить это, кантону Цюрих необходимо принять поправку к своему же закону о социальной помощи.

Правительство уже подготовило соответствующий законопроект, и его направили на рассмотрение Рады. Документ должен приравнять всех людей, имеющих статус S, то есть временную защиту, к временно принятым лицам. Таким образом, они будут получать помощь по особым правилам, а не обычную.

Почему это изменение важно?

Претендовать на вид на жительство иностранцы могут после 5 лет проживания в стране – и совсем скоро часть украинцев, переехавших в Швейцарию в феврале 2022 года, достигнет этого срока.

Поэтому власти подчеркнули, что без изменений в законе украинцы автоматически получили бы право на обычное социальное пособие – а его размер выше того, что получают украинцы сейчас. Изменение закона, в свою очередь, должно стимулировать украинцев к интеграции и снизит риски внутренней миграции – когда люди переезжали бы именно в Цюрих, чтобы получать более высокие выплаты.