Страна ЕС готова заплатить 32 тысячи евро за выезд оттуда: кто может получить деньги

Одна из европейских стран значительно увеличила финансовое вознаграждение для мигрантов, возвращающихся на родину. Сейчас эта сумма составляет уже 32 тысячи евро, но воспользоваться программой могут далеко не все.

Новые правила вступают в силу уже с 1 января 2026 года, и согласно им взрослый человек может получить до 32 тысяч евро, а семья – до 55 тысяч евро за возвращение на родину из Швеции. Для этого необходимо добровольно выразить желание уехать, а также заявитель должен соответствовать нескольким требованиям, пишет Blic.

Кому именно из мигрантов могут заплатить за выезд?

Обновленная программа вызвала у мигрантов мгновенный интерес – статистика показывает, что уже к середине февраля поступило 272 обращения. Впрочем, 82 заявителям отказали. Еще за несколько последующих недель число желающих выросло даже сильнее – ориентировочно до 370 человек.

Но несмотря на представления об оплате мигрантам выезда, воспользоваться программой могут далеко не все иностранцы, которые сейчас находятся в Швеции. Одно из основных и обязательных требований – это наличие действующего шведского вида на жительство.

К слову, получить деньги можно не только за возвращение на родину, но и за переезд в страну, где гарантировано право на легальное пребывание. Но эта страна не может быть другим государством ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарией.

Фиксированные суммы распределяются так:

один взрослый человек – до 32 тысяч евро;

супружеская пара (в официальном или гражданском браке) – примерно 45,7 тысячи евро

на одного ребенка – около 2,3 тысячи евро дополнительно.

При этом максимальная сумма выплаты не может превышать 55 000 евро. Однако до масштабного пересмотра тарифов помощь на выезд была гораздо скромнее: взрослый человек мог рассчитывать примерно на 900 евро. Таким образом, выплата выросла в 35 раз.

Такой шаг в правительстве Швеции объясняют стремлением дать людям, которые не смогли интегрироваться в общество, шанс начать новую жизнь на родине. Также Стокгольм надеется, что репатрианты смогут внести положительный вклад в экономику и рынок труда своих стран.

Система добровольного возвращения не нова – она действует в королевстве еще с 1984 года. Впрочем, до недавнего времени этим механизмом пользовались совсем немногие люди.