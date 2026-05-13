Отдых станет дороже: Польша готовит неприятный сюрприз для туристов

В Польше готовят масштабные изменения в сфере туризма, которые могут повлиять на стоимость отдыха для миллионов туристов, в том числе и украинцев. В Сейм уже подали новый законопроект, который предусматривает введение специального туристического сбора вместо нынешнего местного налога.

Как пишет Prawo.pl, новые правила должны изменить систему финансирования туристической инфраструктуры и дать больше возможностей польским курортам и туристическим городам получать дополнительные средства от посетителей.

Почему Польша хочет изменить систему сборов?

Действующий местный налог в Польше уже много лет вызывает споры среди муниципалитетов и представителей туристического бизнеса. Формально этот сбор должен был помогать развитию туризма, однако фактически им пользуются менее 300 муниципалитетов из почти 2500 по всей стране.

Основная причина – жесткие экологические требования. Чтобы иметь право взимать местный налог, гмина должна соответствовать определенным стандартам качества воздуха. Поэтому даже популярные туристические регионы, особенно горные курорты, часто не могут официально ввести сбор для туристов.

Именно поэтому польские власти решили создать новую систему, которая не будет зависеть от суровых климатических критериев.

Как будет работать новый туристический сбор?

Согласно новому законопроекту, туристический сбор будет взиматься с людей, которые остаются на ночлег в отелях, апартаментах, пансионатах или других местах размещения. Оплата будет начисляться:

за каждый день пребывания;

отдельно от стоимости проживания;

в размере, который будут определять местные власти.

Как пишет InPoland, в то же время закон устанавливает максимальный предел сбора – примерно 11 злотых за ночь, что составляет около 35% минимальной почасовой ставки в Польше.

Кто не будет платить новый сбор?

Предусмотрены и исключения. От уплаты туристического сбора планируют освободить:

детей до 16 лет;

лиц, которые находятся в больницах;

туристов, которые уже платят курортный или местный сбор.

Авторы законопроекта отмечают, что новый платеж не будет "классическим налогом". Идея заключается в том, чтобы турист не просто платил дополнительные деньги, а получал определенные преимущества во время отдыха. Среди возможных бонусов:

скидки на вход в музеи;

более дешевые билеты на культурные мероприятия;

доступ к спортивной инфраструктуре;

льготы на местные туристические аттракции.

Таким образом польские власти хотят одновременно поддержать местный бизнес и сделать туристические города более привлекательными для гостей.

Куда пойдут деньги туристов?

Законопроект также четко определяет, как будут распределяться доходы от нового сбора. Планируется, что:

80% средств будут получать муниципалитеты;

18% будет поступать в Польскую туристическую организацию;

2% получат органы, ответственные за администрирование сбора.

Деньги планируют тратить на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство городов, культурные события, экологические проекты и продвижение Польши как туристического направления. Пока законопроект находится на этапе рассмотрения в польском парламенте.

Точная дата введения нового туристического сбора еще не объявлена. Впрочем, если документ примут, новые правила могут начать действовать уже в ближайшие годы, а некоторые туристические регионы Польши получат возможность взимать дополнительные средства с отдыхающих впервые за много лет.

Для украинцев, которые традиционно активно путешествуют в Польшу, это будет означать небольшое подорожание отдыха, особенно в популярных туристических городах и на курортах.