Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири выразил обеспокоенность относительно потенциальных отмен рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров во Франции. Она может повлиять на 100 000 путешественников.

Авиакомпания ожидает отмены около 600 рейсов в течение первых двух дней забастовки, что повлияет на многочисленные международные маршруты к популярным направлениям. По словам О'Лири, забастовка будет стоить Ryanair примерно 20 миллионов фунтов стерлингов, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Почему Ryanair может отменить сотни рейсов?

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что примерно 100 000 пассажиров могут столкнуться со сбоями в полетах на следующей неделе из-за забастовки профсоюза авиадиспетчеров во Франции. О'Лири призвал пострадавших пассажиров подавать жалобы.

Забастовка, организована членами профсоюза SNCTA, начнется во вторник, 7 октября, и продлится до утра пятницы, 10 октября. Акция является ответом на споры по заработной плате и условиям труда, передает Euronews.

Это, очевидно, повлияет на рейсы, направляющихся во Францию, но также коснётся и тех рейсов, которые используют французское воздушное пространство для достижения конечного пункта назначения,

– говорится в материале.

В решительном заявлении гендиректор осудил сбои в полетах, вызванные забастовками, назвав их эксплуатацией свободного единого рынка.

В обычный день Ryanair выполняет около 3 500 рейсов, из которых примерно 900 проходят через воздушное пространство Франции. Во время забастовок примерно две трети из них, или около 600 рейсов, могут быть отменены.

О'Лири признал, что французские работники имеют право на забастовку, однако считает, что в эту ситуацию мог бы вмешаться Евроконтроль. По его словам, из-за забастовки должны отменяться местные французские рейсы, а не полеты из Великобритании в Испанию или из Италии в Ирландию.

Он также призвал пассажиров, пострадавших от этих перебоев, выразить свои жалобы министрам транспорта и Европейской комиссии.

