Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі висловив занепокоєння щодо потенційних скасувань рейсів через страйк авіадиспетчерів у Франції. Він може вплинути на 100 000 мандрівників.

Авіакомпанія очікує скасування близько 600 рейсів протягом перших двох днів страйку, що вплине на численні міжнародні маршрути до популярних напрямків. За словами О'Лірі, страйк коштуватиме Ryanair приблизно 20 мільйонів фунтів стерлінгів, пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чому Ryanair може скасувати сотні рейсів?

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що приблизно 100 000 пасажирів можуть зіткнутися зі збоями у польотах наступного тижня через страйк профспілки авіадиспетчерів у Франції. О'Лірі закликав постраждалих пасажирів подавати скарги.

Страйк, організований членами профспілки SNCTA, розпочнеться у вівторок, 7 жовтня, і триватиме до ранку п'ятниці, 10 жовтня. Акція є відповіддю на суперечки щодо заробітної плати та умов праці, передає Euronews.

Це, очевидно, вплине на рейси, що прямують до Франції, але також торкнеться і тих рейсів, які використовують французький повітряний простір для досягнення кінцевого пункту призначення,

– йдеться в матеріалі.

У рішучій заяві гендиректор засудив збої в польотах, спричинені страйками, назвавши їх експлуатацією вільного єдиного ринку.

У звичайний день Ryanair виконує близько 3 500 рейсів, з яких приблизно 900 проходять через повітряний простір Франції. Під час страйків приблизно дві третини з них, або близько 600 рейсів, можуть бути скасовані.

О'Лірі визнав, що французькі працівники мають право на страйк, однак вважає, що в цю ситуацію міг би втрутитися Євроконтроль. За його словами, через страйк мають скасовуватися місцеві французькі рейси, а не польоти з Великої Британії до Іспанії чи з Італії до Ірландії.

Він також закликав пасажирів, які постраждали від цих перебоїв, висловити свої скарги міністрам транспорту та Європейській комісії.

