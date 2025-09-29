Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Які крісла пропонують бюджетні авіакомпанії?

За даними експертів, найширші крісла – по 18 дюймів (майже 46 сантиметрів) – пропонують авіакомпанії Wizz Air, TAP Portugal, easyJet та Lufthansa.

Натомість найменше простору отримують пасажири Aer Lingus, Loganair, Jet2 та Norwegian, де ширина сидінь може зменшуватися до 17 дюймів (приблизно 43 сантиметри).

Пасажирам бюджетних авіаліній радять обирати місця в першому ряду за перегородками – там більше простору для ніг. Додатковим варіантом може стати хвіст літака, де інколи менше крісел у ряду, однак варто зважати на близькість до туалету.

Якщо ж перед польотом з'являються вільні місця, варто ввічливо попросити екіпаж про пересадку – часто це прохання задовольняють. При цьому пасажири з особливими потребами, наприклад люди високого зросту чи вагітні, мають ще більше шансів отримати зручне місце.

