Несмотря на катастрофу в Толедо, испанские железнодорожники выйдут на забастовку: чего они требуют

Уже через несколько часов после серьезной железнодорожной аварии в Испании железнодорожная сеть столкнулась с новой напряженной ситуацией: машинисты поездов Renfe объявили забастовку.

Забастовка машинистов, которая должна продлиться 24 часа 29 октября, была запланирована ранее – и испанский профсоюз машинистов и помощников железнодорожников Semaf не отменил ее после трагедии на железной дороге, произошедшей ранее, пишет RTVE.

Что известно о забастовке железнодорожников в Испании?

28 октября в Испании произошла авария на железнодорожных путях – два скоростных поезда столкнулись на линии, соединяющей Мадрид с южным регионом Андалусия. По последним данным властей, в этой аварии погибли 68 человек.

Авария произошла после 09:00 по местному времени: один скоростной поезд врезался в хвост другого вблизи города Урда. По меньшей мере два вагона сошли с рельсов. В аварию попали поезда компаний Renfe и Iryo.

Вероятной причиной аварии, по предварительным данным, могла стать человеческая ошибка, связанная с системой сигнализации. Между тем издание El Pais уже выдвинуло версию, что к катастрофе мог привести сбой системы LZB, контролирующей движение на высокоскоростных железнодорожных линиях Испании. Утром 28 октября из-за неисправности около 8 поездов остановились в районе происшествия.

Профсоюз выразил соболезнования жертвам и их семьям и заявил, что вся организация глубоко опечалена тем, что произошло. Однако, несмотря на последствия аварии, профсоюз призвал к 24-часовой забастовке, запланированной на весь день четверга, 29 октября.

Организация утверждает, что забастовка – это прямой ответ на требования, связанные с безопасностью железных дорог и выполнением обязательств, которые взяли на себя государственные учреждения и компании в этом секторе после предыдущих инцидентов.

Ожидается, что в забастовке примут участие около 6000 сотрудников группы Renfe. Компания рекомендует не путешествовать на поездах в четверг, если в этом нет абсолютной необходимости.