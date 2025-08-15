В эти выходные – с 15 по 17 августа – путешественники, направляющиеся в Испанию, могут столкнуться со значительными перебоями. В 12 аэропортах по всей стране запланированы масштабные забастовки.

Протестующие объявили, если их требования не будут выполнены, забастовки будут продолжаться каждую среду, каждую пятницу, каждую субботу и воскресенье до конца года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также Пилот Ryanair потерял сознание за штурвалом прямо в небе: чем закончился полет

Что известно о забастовках в аэропортах Испании?

Основные аэропорты Испании, включая Барселону, Мадрид, Севилью, Аликанте, Ибицу, Малагу, Пальма-де-Майорку, южный Тенерифе, Жирону, Лансароте и Сантьяго-де-Компостела, испытывают перебои в работе из-за запланированных забастовок.

Начальные забастовки запланированы на 15, 16 и 17 августа, он состоится в три конкретные временные промежутки: с 5:00 до 9:00, с 12:00 до 15:00 и с 21:00 до 23:59.

В забастовках участвует компания Azul Handling, которая предоставляет услуги по обработке багажа во многих испанских аэропортах и является частью группы Ryanair. Акции были организованы Общим профсоюзом работников (UGT) в ответ на обвинения в нарушении трудовых прав и нестабильности в трудовом коллективе.

Работники протестуют против того, что называют "злоупотреблением сверхурочной работой", наложенными санкциями и постоянными спорами относительно премий и гарантий занятости.

Несмотря на запланированные забастовки, Ryanair заявил, что не ожидает значительных перебоев в полетах.

Интересно, что 24 Канал ранее рассказывал об одном правило относительно багажа Ryanair, которое точно стоит запомнить.