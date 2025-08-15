Цими вихідними – з 15 по 17 серпня – мандрівники, які прямують до Іспанії, можуть зіткнутися зі значними перебоями. В 12 аеропортах по всій країні заплановані масштабні страйки.

Протестувальники оголосили, якщо їхні вимоги не будуть виконані, страйки триватимуть щосереди, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі до кінця року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про страйки в аеропортах Іспанії?

Основні аеропорти Іспанії, включаючи Барселону, Мадрид, Севілью, Аліканте, Ібіцу, Малагу, Пальма-де-Майорку, південний Тенерифе, Жирону, Лансароте та Сантьяго-де-Компостела, зазнають перебоїв у роботі через заплановані страйки.

Початкові страйки заплановані на 15, 16 і 17 серпня, він відбудеться у три конкретні часові проміжки: з 5:00 до 9:00, з 12:00 до 15:00 і з 21:00 до 23:59.

У страйках бере участь компанія Azul Handling, яка надає послуги з обробки багажу в багатьох іспанських аеропортах і є частиною групи Ryanair. Акції були організовані Загальною профспілкою працівників (UGT) у відповідь на звинувачення у порушенні трудових прав та нестабільності в трудовому колективі.

Працівники протестують проти того, що називають "зловживанням понаднормовою роботою", накладеними санкціями та постійними суперечками щодо премій і гарантій зайнятості.

Попри заплановані страйки, Ryanair заявив, що не очікує значних перебоїв у польотах.

