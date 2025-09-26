Людям с билетами на самолеты в Италии стоит быть внимательными в эту пятницу – ведь общенациональная забастовка означает, что в работе аэропортов возможны задержки, а то и отмена рейсов.

26 сентября два крупнейших профсоюза Италии, объединяющие рядовых работников аэропортов, проводят суточную забастовку из-за спора по оплате и условиям труда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Почему происходят забастовки в Италии?

Два крупнейших профсоюза Италии CUB Trasporti и USB объединились для24-часовой забастовки 26 сентября. Участие в ней примут экипажи авиакомпаний, а также персонал аэропортов – и больше всего пострадают аэропорты Линате и Мальпенсса в Милане.

Пострадают и наземные операции: с 10:00 до 14:00 с протестами на улицы выходят багажные грузчики, а вот водители в аэропортах Милана будут бастовать в течение целого дня. В аэропорту Кальяри-Эльмас на Сардинии к общей забастовке присоединяются и сотрудники службы безопасности.

Пилоты и бортпроводники двух популярных лоукостеров, Volotea и Wizz Air, также объявили о 24-часовой забастовке, заявив о низкой оплате труда и плохих условиях.

Кроме в целом низкой заработной платы, аэропорты обвинили в невыплате зарплат за работу в воскресенье и различиях в заработной плате за праздничные дни.

Пришло время компаниям, которые до сих пор отказывались компенсировать работникам аэропортов Линате, Мальпенса и Бергамо, выплатить задолженность, а другим компаниям во всей национальной авиационной, аэропортовой и смежных отраслях – признать права работников,

– написали организаторы профсоюза.

Впрочем, не все рейсы пострадают от забастовки. Те, что запланированы между 7:00 и 10:00, а также между 18:00 и 21:00, должны пройти без проблем даже во время забастовки. А вот уже вне этих окон возможны отмены и задержки, поэтому путешественникам советуют обратиться к своей авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Также в обычном режиме будут выполняться важные рейсы – например медицинская и экстренная транспортировка, пишет Travel+Leisure.

В Италии запланированы и другие забастовки, но уже в октябре – они начнутся 2 октября в 21:00 и продлятся до 21:00 3 октября.

