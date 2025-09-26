Людям з квитками на літаки в Італії варто бути уважними цієї п'ятниці – адже загальнонаціональний страйк означає, що у роботі аеропортів можливі затримки, а то й скасування рейсів.

26 вересня дві найбільші профспілки Італії, що об'єднують рядових працівників аеропортів, проводять добовий страйк через суперечку щодо оплати та умов праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Чому відбуваються страйки в Італії?

Дві найбільші профспілки Італії CUB Trasporti та USB об'єдналися для24-годинного страйку 26 вересня. Участь у ньому візьмуть екіпажі авіакомпаній, а також персонал аеропортів – і найбільше постраждають аеропорти Лінате та Мальпенсса в Мілані.

Постраждають і наземні операції: з 10:00 до 14:00 з протестами на вулиці виходять багажні вантажники, а ось водії у аеропортах Мілана страйкуватимуть протягом цілого дня. В аеропорту Кальярі-Ельмас на Сардинії до загального страйку приєднуються і співробітники служби безпеки.

Пілоти та бортпровідники двох популярних лоукостерів, Volotea та Wizz Air, також оголосили про 24-годинний страйк, заявивши про низьку оплату праці та погані умови.

Окрім загально низької заробітної плати, аеропорти звинуватили у невиплаті зарплат за роботу в неділю та розбіжностях у заробітній платі за святкові дні.

Настав час компаніям, які досі відмовлялися компенсувати працівникам аеропортів Лінате, Мальпенса та Бергамо, виплатити заборгованість, а іншим компаніям у всій національній авіаційній, аеропортовій та суміжних галузях – визнати права працівників,

– написали організатори профспілки.

Втім, не усі рейси постраждають від страйку. Ті, що заплановані між 7:00 та 10:00, а також між 18:00 та 21:00, мають пройти без проблем навіть під час страйку. А ось вже поза цими вікнами можливі скасування та затримки, тож мандрівникам радять звернутися до своєї авіакомпанії перед виїздом до аеропорту.

Також у звичайному режимі будуть виконуватися важливі рейси – як-от медичне та екстрене транспортування, пише Travel+Leisure.

В Італії заплановані й інші страйки, але вже у жовтні – вони почнуться 2 жовтня о 21:00 та продовжуватимуться до 21:00 3 жовтня.

