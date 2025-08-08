В августе немало путешествий могут стать хаотичными, ведь работники аэропортов сразу в нескольких странах объявили забастовки.

Каждые выходные августа наземный персонал портов Португалии, занимающийся багажом, будет выходить на протесты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror. Работники при поддержке профсоюза протестуют против неоплачиваемых ночных смен и низкой заработной платы.

Забастовки в аэропортах Португалии

Забастовки коснутся Лиссабона, Порту, Фару, Мадейры, Порту-Санту и Азорских островов. Перебоев в работе аэропортов стоит ожидать каждые выходные августа:

8 – 11 августа;

15 – 18 августа;

22 – 25 августа;

29 – 1 сентября.

Последствия забастовок в Португалии коснутся основных аэропортов и в других странах: например, в Великобритании компании Ryanair, easyJet и BA сократят пропускную способность, и это повлияет на около 60 рейсов еженедельно – а значит, нарушит планы более 10 тысяч человек.



В работе аэропортов в августе будут перебои / Фото Pexels

К слову, пассажиры могут требовать значительной компенсации, если багаж будет потерян во время полета, а также можно требовать возмещения за необходимые покупки – одежду, средства гигиены и лекарства – что были сделаны во время ожидания на свой багаж.

Эксперты убеждены, что в случае потери и задержки багажа авиакомпании все еще несут ответственность, даже во время забастовки. Это установлено Монреальской конвенцией: если авиакомпания не может доказать, что она приняла все меры для предотвращения вреда, она несет ответственность за компенсацию.

Забастовки в Португалии объявили после того, как профсоюз в Испании заявил о забастовках работников Ryanair в 12 аэропортах в ближайшие недели.