Страйки охоплять аеропорти популярної країни: у серпні потрапити туди буде непросто
- Працівники аеропортів Португалії оголосили страйки на вихідні серпня, протестуючи проти неоплачуваних нічних змін та низької зарплатні, що вплине на аеропорти Лісабона, Порту, Фару, Мадейри, Порту-Санту та Азорських островів.
- Страйки можуть порушити плани понад 10 тисяч людей, зокрема через скорочення пропускної спроможності рейсів Ryanair, easyJet та BA у Великій Британії, та пасажири можуть вимагати компенсації за втрачений багаж відповідно до Монреальської конвенції.
- Страйки в Португалії оголошені після аналогічних дій працівників Ryanair в Іспанії, що заплановані у 12 аеропортах найближчими тижнями.
У серпні чимало подорожей можуть стати хаотичними, адже працівники аеропортів одразу у кількох країнах оголосили страйки.
Кожні вихідні серпня наземний персонал портів Португалії, що займається багажем, виходитиме на протести, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror. Працівники за підтримки профспілки протестують проти неоплачуваних нічних змін та низької заробітної платні.
Страйки в аеропортах Португалії
Страйки торкнуться Лісабона, Порту, Фару, Мадейри, Порту-Санту та Азорських островів. Перебоїв у роботі аеропортів варто очікувати кожні вихідні серпня:
- 8 – 11 серпня;
- 15 – 18 серпня;
- 22 – 25 серпня;
- 29 – 1 вересня.
Наслідки страйків у Португалії торкнуться основних аеропортів і в інших країнах: наприклад, у Великій Британії компанії Ryanair, easyJet та BA скоротять пропускну спроможність, і це вплине на близько 60 рейсів щотижня – а значить, порушить плани понад 10 тисяч людей.
До слова, пасажири можуть вимагати значної компенсації, якщо багаж буде втрачено під час польоту, а також можна вимагати відшкодування за необхідні покупки – одяг, засоби гігієни та ліки – що були зроблені під час очікування на свій багаж.
Експерти переконані, що в разі втрати та затримки багажу авіакомпанії все ще несуть відповідальність, навіть під час страйку. Це встановлено Монреальською конвенцією: якщо авіакомпанія не може довести, що вона вжила усіх заходів для запобігання шкоди, вона несе відповідальність за компенсацію.
Страйки в Португалії оголосили після того, як профспілка в Іспанії заявила про страйки працівників Ryanair у 12 аеропортах найближчими тижнями.