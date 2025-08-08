Кожні вихідні серпня наземний персонал портів Португалії, що займається багажем, виходитиме на протести, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror. Працівники за підтримки профспілки протестують проти неоплачуваних нічних змін та низької заробітної платні.

Страйки в аеропортах Португалії

Страйки торкнуться Лісабона, Порту, Фару, Мадейри, Порту-Санту та Азорських островів. Перебоїв у роботі аеропортів варто очікувати кожні вихідні серпня:

8 – 11 серпня;

15 – 18 серпня;

22 – 25 серпня;

29 – 1 вересня.

Наслідки страйків у Португалії торкнуться основних аеропортів і в інших країнах: наприклад, у Великій Британії компанії Ryanair, easyJet та BA скоротять пропускну спроможність, і це вплине на близько 60 рейсів щотижня – а значить, порушить плани понад 10 тисяч людей.



У роботі аеропортів у серпні будуть перебої / Фото Pexels

До слова, пасажири можуть вимагати значної компенсації, якщо багаж буде втрачено під час польоту, а також можна вимагати відшкодування за необхідні покупки – одяг, засоби гігієни та ліки – що були зроблені під час очікування на свій багаж.

Експерти переконані, що в разі втрати та затримки багажу авіакомпанії все ще несуть відповідальність, навіть під час страйку. Це встановлено Монреальською конвенцією: якщо авіакомпанія не може довести, що вона вжила усіх заходів для запобігання шкоди, вона несе відповідальність за компенсацію.

Страйки в Португалії оголосили після того, як профспілка в Іспанії заявила про страйки працівників Ryanair у 12 аеропортах найближчими тижнями.