Втрачені речі варіювалися від повсякденних предметів, таких як ключі та гаманці, до різноманітних несподіваних цікавинок. Про найкурйозніші знахідки розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу УЗ.

Які цікаві речі забувають пасажири в потягах УЗ?

З початку 2025 року компанія зафіксувала загалом 11 445 звернень про допомогу в пошуку загублених речей. Ця цифра є значним зростанням порівняно з попереднім роком, коли кількість подібних запитів була на 40% меншою.

Після прибуття потягу на виході не поспішайте та обов'язково перевіряйте свої речі – чи на місці ваші кущі та розсади, коти, вудочки та шоломи,

– рекомендують в УЗ.

Серед найпоширеніших загублених речей, таких як навушники, ключі, документи, гаманці та сумки, пасажири також втрачали різноманітні незвичні речі. Серед них – котячий шолом, кущі чорниці, укулеле, дерев'яний меч і навіть гаманець з фотографією Степана Бандери.

Що робити у разі втрати речей?

Пресслужба УЗ наголосила на доступності спеціальної форми для повідомлення про загублені речі. Українцям рекомендують заповнювати її з особливою увагою до деталей, оскільки вона не підлягає редагуванню.

Вся надана інформація конфіденційна і буде використана лише для вирішення конкретного запиту. Закликають вказувати якомога більше деталей, щоб прискорити процес пошуку. Запити зазвичай обробляються швидко, а відповіді надаються пасажирам протягом доби по черзі.

