Каждые выходные августа наземный персонал портов Португалии, занимающийся багажом, будет выходить на протесты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror. Работники при поддержке профсоюза протестуют против неоплачиваемых ночных смен и низкой заработной платы.
Забастовки в аэропортах Португалии
Забастовки коснутся Лиссабона, Порту, Фару, Мадейры, Порту-Санту и Азорских островов. Перебоев в работе аэропортов стоит ожидать каждые выходные августа:
- 8 – 11 августа;
- 15 – 18 августа;
- 22 – 25 августа;
- 29 – 1 сентября.
Последствия забастовок в Португалии коснутся основных аэропортов и в других странах: например, в Великобритании компании Ryanair, easyJet и BA сократят пропускную способность, и это повлияет на около 60 рейсов еженедельно – а значит, нарушит планы более 10 тысяч человек.
В работе аэропортов в августе будут перебои / Фото Pexels
К слову, пассажиры могут требовать значительной компенсации, если багаж будет потерян во время полета, а также можно требовать возмещения за необходимые покупки – одежду, средства гигиены и лекарства – что были сделаны во время ожидания на свой багаж.
Эксперты убеждены, что в случае потери и задержки багажа авиакомпании все еще несут ответственность, даже во время забастовки. Это установлено Монреальской конвенцией: если авиакомпания не может доказать, что она приняла все меры для предотвращения вреда, она несет ответственность за компенсацию.
Забастовки в Португалии объявили после того, как профсоюз в Испании заявил о забастовках работников Ryanair в 12 аэропортах в ближайшие недели.