Каждые выходные августа наземный персонал портов Португалии, занимающийся багажом, будет выходить на протесты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror. Работники при поддержке профсоюза протестуют против неоплачиваемых ночных смен и низкой заработной платы.

Интересно От укулеле до кошачьего шлема: в УЗ рассказали о самых курьезных находках в поездах

Забастовки в аэропортах Португалии

Забастовки коснутся Лиссабона, Порту, Фару, Мадейры, Порту-Санту и Азорских островов. Перебоев в работе аэропортов стоит ожидать каждые выходные августа:

8 – 11 августа;

15 – 18 августа;

22 – 25 августа;

29 – 1 сентября.

Последствия забастовок в Португалии коснутся основных аэропортов и в других странах: например, в Великобритании компании Ryanair, easyJet и BA сократят пропускную способность, и это повлияет на около 60 рейсов еженедельно – а значит, нарушит планы более 10 тысяч человек.



В работе аэропортов в августе будут перебои / Фото Pexels

К слову, пассажиры могут требовать значительной компенсации, если багаж будет потерян во время полета, а также можно требовать возмещения за необходимые покупки – одежду, средства гигиены и лекарства – что были сделаны во время ожидания на свой багаж.

Эксперты убеждены, что в случае потери и задержки багажа авиакомпании все еще несут ответственность, даже во время забастовки. Это установлено Монреальской конвенцией: если авиакомпания не может доказать, что она приняла все меры для предотвращения вреда, она несет ответственность за компенсацию.

Забастовки в Португалии объявили после того, как профсоюз в Испании заявил о забастовках работников Ryanair в 12 аэропортах в ближайшие недели.