Законодательно установленный запрет на забастовку, действовавший с конца июля до начала сентября, уже завершился. И это значит, что итальянские профсоюзы возвращаются к пикетированию.

От будущих забастовок больше всего пострадают аэропорты Милана и национальные железнодорожные службы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Почему происходят забастовки в Италии?

Забастовки в Италии запланированы на эти выходные, а также на 26 сентября – и возобновление пикетов происходит после недель относительного затишья. Предыдущие забастовки были временно приостановлены для защиты путешествий на праздники, а теперь, когда период исключений закончился, Министерство инфраструктуры и транспорта уже подтвердило о более 20 отдельных забастовок в сентябре. Они повлияют не только на авиацию и железную дорогу, но и на местный транспорт.

Наибольшие неудобства у путешественников возникнут в течение двух выходных в середине и в конце месяца. Первых серьезных сбоев в работе транспорта стоит ожидать 14 – 15 сентября: в аэропортах Линате и Мальпенса в Милане проведут забастовку, которая продлится сутки. Это может повысить риск задержки или отмены рейсов.

Уже на следующей неделе забастовки продлятся с 9:00 до 17:00, что повлияет на южное железнодорожное сообщение.

А вот 26 сентября ожидается проведение сразу нескольких общенациональных авиационных забастовок. Наземный экипаж, грузчики и экипажи авиакомпании Volotea приостановят работу на целые сутки.

Забастовки вызвали споры об условиях труда, соглашений о зарплате и количество персонала в транспортном секторе Италии.

