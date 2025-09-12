От будущих забастовок больше всего пострадают аэропорты Милана и национальные железнодорожные службы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
Почему происходят забастовки в Италии?
Забастовки в Италии запланированы на эти выходные, а также на 26 сентября – и возобновление пикетов происходит после недель относительного затишья. Предыдущие забастовки были временно приостановлены для защиты путешествий на праздники, а теперь, когда период исключений закончился, Министерство инфраструктуры и транспорта уже подтвердило о более 20 отдельных забастовок в сентябре. Они повлияют не только на авиацию и железную дорогу, но и на местный транспорт.
Наибольшие неудобства у путешественников возникнут в течение двух выходных в середине и в конце месяца. Первых серьезных сбоев в работе транспорта стоит ожидать 14 – 15 сентября: в аэропортах Линате и Мальпенса в Милане проведут забастовку, которая продлится сутки. Это может повысить риск задержки или отмены рейсов.
Уже на следующей неделе забастовки продлятся с 9:00 до 17:00, что повлияет на южное железнодорожное сообщение.
А вот 26 сентября ожидается проведение сразу нескольких общенациональных авиационных забастовок. Наземный экипаж, грузчики и экипажи авиакомпании Volotea приостановят работу на целые сутки.
Забастовки вызвали споры об условиях труда, соглашений о зарплате и количество персонала в транспортном секторе Италии.
Какие еще новости о путешествиях самолетами стоит знать?
- Оказывается, из-за одного малоизвестное правило пассажиры могут потерять места в самолетах, за которые уже заплатили. Говорится об "обмене самолетами" – когда перед полетом один самолет заменяют на другой, иногда меньше.
- К слову, летом и в сентябре в аэропорту стоит быть внимательными – потливость из-за жары может вызвать срабатывание датчиков на проверке безопасности.
- Также отныне лоукостер Ryanair увеличивает размер ручной клади – он на 33% больше стандартных размеров ЕС.