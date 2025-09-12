Від майбутніх страйків найбільше постраждають аеропорти Мілана та національні залізничні служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Чому відбуваються страйки в Італії?

Страйки в Італії заплановані на ці вихідні, а також на 26 вересня – і відновлення пікетів відбувається після тижнів відносного затишшя. Попередні страйки були тимчасово призупинені для захисту подорожей на свята, а тепер, коли період винятків закінчився, Міністерство інфраструктури та транспорту вже підтвердило про понад 20 окремих страйків у вересні. Вони вплинуть не тільки на авіацію та залізницю, але й на місцевий транспорт.

Найбільші незручності у мандрівників виникнуть протягом двох вихідних в середині та наприкінці місяця. Перших серйозних збоїв у роботі транспорту варто очікувати 14 – 15 вересня: у аеропортах Лінате та Мальпенса в Мілані проведуть страйк, що триватиме добу. Це може підвищити ризик затримки чи скасування рейсів.

Вже наступного тижня страйки триватимуть з 9:00 до 17:00, що вплине на південне залізничне сполучення.

А ось 26 вересня очікується проведення відразу кількох загальнонаціональних авіаційних страйків. Наземний екіпаж, вантажники та екіпажі авіакомпанії Volotea призупинять роботу на цілу добу.

Страйки спричинили суперечки щодо умов праці, угод про зарплатню та кількість персоналу у транспортному секторі Італії.

