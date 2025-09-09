Виявляється, відомий побічний ефект високих температур може призвести до того, що вас додатково перевірятиме служба безпеки в аеропорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому через пітливість можуть зупинити на контролі безпеки?

Чи траплялася з вами колись ситуація, що на контролі безпеки в аеропорту пристрій реагував на вас, і охоронцеві доводилося махати перед вами "чарівною паличкою"? Цілком можливо, що це проблема була у вологості.

Додаткова волога від тіла людини може змінити щільність одягу, тому можливо, що піт може викликати спрацювання наших пристроїв Advanced Imaging Technology,

– пояснив речник адміністрації безпеки транспорту США.

Якщо таке трапляється, пасажирові доведеться пройти додатковий огляд – наприклад, перевірка ділянки тіла, де спрацював датчик, аби переконатися у відсутності загрози.

Втім, навіть попри це черги в аеропортах США рухатимуться відтепер трохи швидше – адже адміністрація безпеки скасувала вимогу для пасажирів знімати взуття на контрольно-пропускних пунктах аеропорту.

