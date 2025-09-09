Оказывается, известный побочный эффект высоких температур может привести к тому, что вас дополнительно будет проверять служба безопасности в аэропорту, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему из-за потливости могут остановить на контроле безопасности?

Случалась ли с вами когда-то ситуация, что на контроле безопасности в аэропорту устройство реагировало на вас, и охраннику приходилось махать перед вами "волшебной палочкой"? Вполне возможно, что это проблема была во влажности.

Дополнительная влага от тела человека может изменить плотность одежды, поэтому возможно, что пот может вызвать срабатывание наших устройств Advanced Imaging Technology,

– пояснил представитель администрации безопасности транспорта США.

Если такое случается, пассажиру придется пройти дополнительный осмотр – например, проверка участка тела, где сработал датчик, чтобы убедиться в отсутствии угрозы.

Впрочем, даже несмотря на это очереди в аэропортах США будут двигаться отныне немного быстрее – ведь администрация безопасности отменила требование для пассажиров снимать обувь на контрольно-пропускных пунктах аэропорта.

