А неправильный выбор одежды для полета может сделать путешествие не только менее комфортным, но и повысить риск проблем со здоровьем. Что не стоит надевать в самолет, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что не стоит надевать в самолет?

Команда экспертов по одежде Ready Set Supplied опубликовала список вещей, которых путешественникам стоит избегать во время полета.

Необязательно жертвовать стилем, но одежда должна позволять вам двигаться, растягиваться и чувствовать себя комфортно в течение нескольких часов. Если одежда сдавливает, задирается или сдавливает, она, вероятно, не подходит для перелетов,

– объясняют в Ready Set Supplied.

Поэтому, среди вещей, которые не следует брать в самолет, эксперты назвали:

обтягивающие леггинсы и узкие джинсы – могут ограничивать движения и ухудшать приток крови к ногам;

– могут ограничивать движения и ухудшать приток крови к ногам; узкие пояса или корректирующее белье – впиваются в живот и бедра, со временем вызывая дискомфорт;

– впиваются в живот и бедра, со временем вызывая дискомфорт; одежда с жесткими швами или эластичными манжетами – может давить на кожу и затруднять движения;

– может давить на кожу и затруднять движения; тесная или жесткая обувь – ноги естественным образом отекают во время перелетов, а неэластичная обувь это еще и усугубляет.

Какие альтернативы?

Зато эксперты рекомендуют путешественникам выбирать одежду свободного кроя, например, спортивные штаны, широкие брюки или мягкие льняные штаны. Это обеспечит свободные движения ног во время полета.

Чтобы лучше адаптироваться к колебаниям температуры в салоне самолета, стоит носить одежду, дышащую – хлопковые футболки, кардиганы и толстовки с капюшоном.

Кроме того, стоит рассмотреть гибкую обувь без застежек, чтобы ее можно было легко снимать на протяжении всего полета. Тем, кто отправляется в длительное путешествие, следует носить и компрессионные носки для здорового кровообращения.

