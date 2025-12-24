Перед тим як планувати омріяну подорож за кордон, завжди слід перевірити, що заборонено у тій чи іншій країні. Наприклад, на іспанській Майорці є чимало правил, про які туристи можуть навіть не здогадуватися – аж поки їм не випишуть штраф, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Що заборонено туристам на Майорці?

Мандрівники, що відправляться до Пуерто-Сольєр вже наступного літа, зіштовхнуться з набагато суворішими обмеженнями: місцева влада представила плани щодо зменшення деструктивної поведінки на пляжі.

І крім того, що під забороною опинилися пляжні колонки та імпровізовані дискотеки, штраф можна й отримати за деякі спортивні ігри. Нові правила забороняють теніс, футбол та волейбол, якщо вони заважають іншим. Також у відведених для купання місцях не можна грати у водні види спорту, як-от водне поло тощо.

Також під забороною вже зовсім скоро може опинитися уся вулична торгівля, а торговцям, які порушать правила, доведеться сплатити чималі штрафи. Незначні порушення обійдуться у 750 євро, серйозні – в 1500, а надзвичайно серйозні призведуть до штрафу аж у 3000 євро.

Окрім того, в запланованих заборонах згадуються також гучномовці, радіо та будь-які інші звукові пристрої – це розширює чинні правила Балеарських островів, що вже забороняють ночівлю на пляжі та кемпінг.

Також в Іспанії вже існує чимало правил щодо заборони на куріння та вейпінг у громадських місцях – зокрема й на пляжах, пише Euronews.

Протягом останніх років Майорка переживає чималий тиск через надмірний туризм – щороку курорти відвідують мільйони мандрівників, і місцева влада намагається запровадити заходи для того, аби зменшити вплив туризму на місцевих мешканців.

Та нові пропозиції та заборони вже викликали чимало критики з боку Соціалістичної партії міста – її речник Жауме Матеу переконаний, що попри те, що погану поведінку слід стримувати, але заходи не мають бути надто жорсткими. А туристи та місцеві повинні мати змогу вільно відпочивати на пляжі, не обтяжені надто суворими правилами.

